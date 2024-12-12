敍利亞的變化，在國際和敍國的層次，都是出人意料。大國如俄羅斯亦無預感，對變動措手不及，無法幫助巴沙爾‧阿薩德抵擋，更不用說鎮壓叛亂。俄國只能空襲幾輪，卻於事無補。

俄羅斯在敍利亞有海軍及空軍基地，屬俄國軍力向黑海、地中海伸延的最重要防衞。但基地依靠敍利亞政府的協議，因而繫於俄、敍政府的關係，若敍利亞政權易手，基地未必可保，俄國的黑海、地中海戰略便會被破壞，此所以俄國支持扶植阿薩德政權。即使有這樣重要的戰略因素，俄羅斯竟在今次內戰中全然不覺，也不知怎樣應對，屬有關官員的大大失策。阿薩德下台後，俄國急急與叛軍談判，但已處於被動的劣勢，亦未必可保基地。

叛軍組成以沙姆解放組織（HTS）為首，但陣中有土耳其扶助的武裝，二者為主力。南方還有託庇於美軍基地的地方武裝，在HTS南下之時，同時北伐。更重要的是，美國支持的庫爾德部隊乘機攻佔政府軍的據點，而土耳其支持的敍利亞國民軍同時襲擊庫爾德的部隊。作為相對中立，但有伊斯蘭國及阿蓋德組織背景的HTS，也曾收受美國的資助，與土耳其所屬的部隊既有合作亦有敵對關係。因此，叛軍佔領大馬士革，成立過渡政府時，HTS堅持佔據政府的主要部門。HTS控制政府總理、國防、內政、司法、經濟、農業、資訊、宗教各部，都是由HTS在伊德利卜的救國政府的原職務技術官僚擔當；親土耳其的敍利亞國民軍和庫爾德人被分派衞生、教育、高校、發展、地方行政各個權責較小的部門，HTS企圖控制過渡政府的目的很清楚。臨時政府任期18個月，會主持選舉選出新的政府。HTS佔據政府大權，當有利其在隨後的選舉爭勝。

HTS與美國的關係不清楚，大有可能是早期借美國資助鞏固其地方割據。其在伊德利卜的救國政府，近年是真正地治理該省，政府官大多是技術官僚，不是宗教教士。俄羅斯的評論說它發動戰爭時，未有知會美國和以色列。它可能便是世俗化的民族主義伊斯蘭教組織，與真主黨或塔利班一類不同。不過，其後發展會怎樣，是以世俗化方法治理，抑或受制於其他各族各派，難以施政，政治不穩定？但無論如何，HTS主導的過渡政府的統治範圍，暫時止於接收阿薩德政權土地，庫爾德人與以色列可能會趁機掠奪土地，與之衝突。美國的態度也不清楚。