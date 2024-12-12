南韓總統尹錫悅搞出的戒嚴奪權鬧劇仍未落幕，被捕的前防長金龍顯，據報在看守所內企圖自殺獲救，目前情況穩定。原以為在韓劇才出現的狗血劇情，在現實中持續上演，益發凸顯劣質民主荒唐絕倫，貽禍國家。

尹錫悅其中一個戒嚴藉口，就是反對黨同情北韓，要阻止共產主義滲透。無端被拉下水的北韓一直沉默是金，昨日終於忍不住開口「贈興」。朝中社報道，戒嚴風波擴大南韓社會動盪，直斥尹錫悅令南韓變成地獄，指尹錫悅突然宣布戒嚴，是絕望的表現，其政治生涯可能提前結束。

南韓人選出這樣一個智障總統，弄致社會動盪可謂自己攞嚟。尹錫悅頒布戒嚴之前，完全沒有部署，也沒有預計民眾會不會接受。對上一次戒嚴，引發傷亡枕藉的光州事件，成為南韓人永難磨滅的痛。尹錫悅卻彷彿白癡一般，哪壺不開提哪壺，又要揭開國人的傷疤。何況大韓民族個性剛烈，以前尚不畏死，現在又怎麼可能輕易被總統搓圓撳扁不反抗？尹錫悅連這麼基本的東西也預想不到，如今面臨提前結束政治生涯，要怪只能怪自己智商實在太低。

不難想像，在金正恩眼中，尹錫悅根本不夠格做其對手，南韓也不需北韓滲透，已先自弄得一團糟。事實上，北韓四面環敵，執政者不可能像尹錫悅那麼天真幼稚，金正恩得權上位，絕對不是蓋的。這些年，北韓能夠跟俄羅斯結盟，金正恩能夠跟普京平起平坐，以至獲時任美國總統特朗普紆尊降貴破天荒到訪北韓，益發顯得其頭腦清醒、手段聰明。

環顧全球，所謂民主選舉產生的執政者，愈來愈荒腔走板，不成樣子。尹錫悅不消提，台灣賴清德也是一路貨色。西方的馬克龍、杜魯多、紹爾茨同樣自身難保。