特朗普再過一個多月就會重返白宮執政，近來他在多個場合陸陸續續談到上台後的施政大計，其中一點是其他北約成員國若「不公平對待美國」，美國會考慮退出北約。特朗普此番言論一出，很自然引起西方盟友不安。

北約全稱北大西洋公約組織，成立於1949年，由美國主導，成員包括英國、法國、德國等歐洲主要國家。北約成立的初衷，源於二戰後美國不願看到蘇聯崛起成為強大的對手，希望聯合其他國家對抗蘇聯。北約成員國於是允許美國在歐洲駐軍及提供軍事保護，以換取各國可以專心發展經濟。

按照規定，北約各成員國最少要拿出國內生產總值的2%作為軍費開支，但過去很多國家都沒有達到這個要求。近年美國國力下滑，對北約盟友的做法日益不滿。特朗普在上一次任期內已多次威嚇其他成員國要提高國防預算，為集體安全作出貢獻，美國才會繼續提供軍事保護。不過特朗普任內一直沒有退出北約。

依我來看，特朗普是商人出身，對於是否退出北約的最大考慮，是其對美國到底有沒有好處。美國作為北約的核心成員，如果真的退出北約這個西方國家軍事聯盟，肯定會對歐洲安全帶來深遠影響，導致中國和俄羅斯在歐洲的影響力上升。特朗普一直力倡讓美國再次偉大，斷不會容忍這種情況出現。所以我敢打賭，特朗普再次入主白宮，將一如既往不會退出北約。

特朗普聲言美國可能會退出北約，只是他的談判策略，即先提出一個極高的價碼，嚇唬其他成員國，確立華府在日後談判中佔絕對優勢，然後迫使各國提高軍費以減少美國的負擔。歐洲國家未來無可避免要增加國防開支，以及購買更多美國武器。