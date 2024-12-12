敍利亞變天之後，更大的亂象還在後頭。以色列、美國、土耳其乘敍國立立亂，分別轟炸敍利亞境內多處地方，其中以色列最為猖狂，已對敍國境內軍事設施和武器庫發動約300次空襲，成功摧毀敍利亞軍隊的作戰能力，同時摧毀敍國海軍艦隊。有報道更說，以軍已經推進至距離敍利亞首都大馬士革25公里。阿哥，呢啲咪叫做「趁你病，攞你命」囉！以色列正蓄意摧毀它認為構成威脅的任何事物。

以色列強調此舉為「臨時措施」，旨在應對敍利亞局勢動盪期間「可能出現的外溢威脅」。以色列國防部長卡茲下令國防軍在緩衝區外的敍利亞南部，建立一個安全區，消除對以色列的威脅。外國傳媒則引述以色列官員稱，以方除了空襲敍利亞存放先進武器的地點，也會在當地部署有限軍隊。司馬昭之心，路人皆見矣！

以色列乘敍利亞真空，又藉機插旗！埃及、沙特阿拉伯和卡塔爾均指摘以軍進入戈蘭高地敍軍控制區，並狂轟濫炸敍利亞，會破壞該國恢復治安的機會。聯合國敍利亞問題特使裴凱儒呼籲以色列停止在敍國的軍事行動，美國則假惺惺指以國必須是「臨時控制」戈蘭高地。事實上，以色列總理內塔尼亞胡是一個野心家，好戰成癖，聯合國的呼籲佢當放屁！觀乎佢對巴人的屠殺絕不手軟就知，要佢放下屠刀比叫老虎吐出口中塊肉更難！除咗以色列的瘋狂空襲，土耳其亦多次越境進行軍事行動，主要是針對庫爾德族，而美軍空襲敍利亞中部亦大條道理，就係防止「伊斯蘭國」乘勢崛起。

敍利亞內戰2011年爆發以來，逾600萬人逃到國外，當中超過100萬人到了歐洲。今趟敍利亞變天，烽火連綿，不知又會製造多少難民湧歐？