面對十多年來最嚴峻的經濟形勢，中央決策層首次提出：「加強超常規逆周期調節。」從政治文本的角度解讀的話，「超常規」的提法不亞於官方一再避談的「強刺激」。兩大最主要的政策工具，財政政策史上首次定調「更加積極」，貨幣政策重啟2008年「四萬億」時代的「適度寬鬆」。增加財赤、提高發債、降息降準，都成定局。

僅從經濟層面來看，當前的政策工具不可謂不多。而市場和企業的「體感」寒意，卻仍未有真切改觀，消費需求低迷，投資動能不足。樓市數據略有好轉，但基本面依舊相當疲軟。股市大起大落劇情時有發生，投資價值成色不足，投機主義繼續瀰漫。總體而論，那就是市場對經濟前景的信心仍相當匱乏，預期不明朗。雖然當前經濟下行，但中國的居民儲蓄規模其實仍高速膨脹。可以說，缺乏的不是消費能力，而是消費意願；企業也並不缺投資機會，但是沒有投資信心。前幾年一刀切關停整個教育培訓產業，對民營資本的污名化妖魔化整肅等做法，嚴重打擊了企業信心。再「野蠻」的資本，在權力面前，不過是肆意宰割的溫順羔羊。

時移世易，如今為了挽救經濟，又要重新讓民企站出來負重前行。但一朝被蛇咬，十年怕井繩。如果一句話就可以叫停一個行業，就算再充裕的信貸和融資，再大的蛋糕誘惑，但誰敢輕易涉足呢？資本的「野蠻生長」，遠不如權力的「野蠻濫用」危害大。

然而，對於前些年一系列簡單粗暴的監管，卻始終沒有得到有效的糾正和清算，總是遮遮掩掩，不肯正大光明地糾偏糾錯，市場對於權力的誠意，就疑慮難消。所以，很多政策從出台之初就打了折扣，難以持續。存量政策既然無法貫徹落實到位，那麼增量政策出台愈多，往往效果就邊際遞減。這是當前宏調組合拳無法發力到位的根本原因。網上熱傳這麼一句話：「如果把當前的經濟困局依舊只單純看做經濟問題的話，就注定無法徹底扭轉走勢。」經濟發展的活力，科技創新的熱情，不是幾條財政、金融政策就能激發的。它需要一個可以充分呼吸、探討、講話、討論的大環境，尊重常識，實事求是。而高度緊繃的收縮型社會裏，稍有風吹草動，便殃及池魚。

真理是愈辯愈明，一言堂絕對無法做到真正的凝聚共識。一些經濟學家的直言敢諫或許並不完全準確，大可批評駁斥以正視聽。若動輒封殺禁言，打擊的卻是大眾的信心和預期，徒增疑懼。相反，那些天天叫囂美國內亂、日本衰落的「磚家」卻大行其道，天天霸佔官媒鏡頭、版面，信口雌黃。此種怪象，無時無刻不在透支侵蝕着官方的公信力。

所以，若想真正穩住經濟，僅靠宏觀政策「超常規調節」是不夠的，更需要的是對大眾進行心理調適與撫慰。真正放開胸襟，撥亂反正，糾偏糾錯，是必須補上的一課，而且愈早愈好。