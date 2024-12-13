娛圈單打：係咪都嗌回水　刁民整慣姿勢

嗱，以前睇過棟篤笑嘅觀眾，一定對「回水」一詞不會陌生。大家係又叫回水，唔係又叫回水，總之叫咗冇蝕底。之不過，以前嗌回水係搞笑，家陣嗌回水係嚟真。最近台灣歌手伍佰喺上海開騷，講明係歌劇，部分觀眾就一口咬定係演唱會，認為貨不對辦怒嗌回水，好一班刁民吖！

早前伍佰一連三日喺上海開騷，官方宣傳海報標明係「搖滾歌劇」，亦有發出曲目表，列明演出者及所唱曲目，都算係童叟無欺。殊不知，部分觀眾散場後，聚集喺售票處要求回水，高呼呢個唔係演唱會。結果主辦單位迅速跪低，表示觀眾如對演出內容有誤解，可根據程序退票。

喂，呢啲咪叫做整慣姿勢囉。明明主辦單位冇做錯，畀一班刁民嘈兩嘈即刻回水，真係此風不可長。購票網站其後新增提示，標明並非伍佰個人演唱會，呼籲觀眾謹慎購票。內地傳媒亦批評觀眾退票理由「荒謬到家」，總算仍有理性聲音啦。

鬼咩，內地富起來後，人民維權意識高漲，加上過去確有好多無良奸商當人水魚咁劏，見過鬼怕黑，梗係出咗聲至算。之前亦有回水案例，因為觀眾有理而獲退款，包括許美靜南京演唱會只唱歌半小時，惹怒觀眾，南京當局介入後，主辦方跪低。又好似張學友、陳奕迅嘅內地巡迴演唱會，因為身體不適需要腰斬，主辦方即時補鑊，唔止退票，仲賠償埋歌迷食宿機票費用。

之所以咁順攤，咪就係內地市場龐大，條水好搵，兼且冇第二個市場代替。大家惟恐得罪米飯班主，紛紛化身「順得人」，結果矯枉過正，造就一班以為自己大晒嘅刁民！