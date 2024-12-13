敍利亞變天，表面上對俄國與伊朗打擊很大，實際情況不如一般所說的悲觀，關鍵是下一步變化會怎樣。

沙姆解放組織（HTS）奪取政權，依恃土耳其支持的敍利亞國民軍，但後者最關心的不是重建敍利亞政府，而是借勢攻擊美國支持的庫爾德人部隊，侵佔庫爾德人佔據的敍利亞土地，由此而導致美軍出擊，在敍國東北地區出現戰爭，目標可能便是爭奪美軍與庫爾德人把持的石油生產基地，爭奪敍利亞現有最大的財政來源。

美國與土耳其在中東是既合作亦鬥爭。美國一直想推動土耳其政變，不惜採取政變形式，但有俄羅斯的協助，土耳其仍可破壞美國的陰謀。與HTS的合作，土耳其相信是志在庫爾德在敍利亞的據地，切斷庫爾德從土耳其至伊拉克、伊朗的庫族勢力的連接。由此敍利亞國民軍對攻佔大馬士革、接管敍利亞政權的決心並不如HTS。而HTS的過渡政府有庫爾德力量的代表，也會引致土耳其勢力與美國勢力在過渡政府內的矛盾。

有說俄羅斯是這次敍利亞內戰的大輸家，它的軍力保不住巴沙爾‧阿薩德政權，導致駐敍的海、空軍基地有被撤掉的危險。但政治收留阿薩德，俄國向全球表示不會拋棄合作夥伴，與美國放棄阿富汗政府的行為大相逕庭，當可給俄羅斯在國際上爭取更多的信任與支持。

HTS的過渡政府面對重重危機，以色列的進侵，它初期表示不會抗爭，但以色列除宣布永遠佔領戈蘭高地，包括原來未佔領的區域，且軍隊逼近大馬士革，明顯是攻城佔地，侵犯敍國主權，過渡政府若不抵抗，會失去民眾與不同派別的支持，表明本身是美國和以色列的傀儡，將難以服眾，也難維持過渡政府的聲譽與團結。

以色列是全力摧毀敍利亞所有軍事能力，政府軍殘餘勢力亦受攻擊。敍國叛軍各派不能坐視不理，土耳其支持的敍利亞國民軍必然介入，伊朗屬下的地方派系亦大有可能重整抗以。於是下一步演變決定了以色列侵佔的進度，是否要佔領大馬士革奪取政權，建立傀儡政權，以替代過渡政府？以國會滿足於割奪戈蘭高地，抑或是藉機進一步擴大其在周邊國家的控制？

從戰略來看，以色列控制敍利亞，與美國配合，便可破壞中東的什葉派聯盟，孤立黎巴嫩和真主黨、巴勒斯坦的哈馬斯等，更可進一步進佔伊拉克，壓迫伊朗，完成中東政治重建的戰略規劃。