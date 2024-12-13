美國候任總統特朗普明年1月20日上台後，要在24小時內解決俄烏戰爭的宏圖大計，現已積極展開。特朗普的具體思路，已由他新設的烏克蘭及俄羅斯問題特使、退役陸軍中將凱洛格今年4月提出的一份研究報告中露出端倪，其基本精神是俄烏在現有戰場形勢下凍結戰爭，烏克蘭若不接受，美國會停止一切援助；俄羅斯若不接受，美國會增加軍援烏克蘭對抗俄羅斯。

特朗普當自己是超級江湖黑老大，有足夠的力量摁住打得正歡的各個幫派，誰不聽我的，老子就讓誰吃不了兜着走。對此，俄羅斯和烏克蘭都向美國作出回應，烏克蘭總統辦公室主任日前率團到訪華盛頓，與特朗普的候任國安顧問沃爾茲及候任特使凱洛格會晤。俄軍總參謀長與美國參謀長聯席會議主席近日亦通電話，討論多項全球安全問題，包括烏克蘭戰爭。據美方發言人表示，這次通話是俄方要求下進行的。

凱洛格的「議和計劃」，充滿了特朗普式的粗暴與霸道風格，一上來就拍桌子瞪眼睛，要各打五十大板「殺威棒」。這套戰法對烏克蘭總統澤連斯基可以管用，對俄羅斯總統普京屁作用沒有，實際上要不是澤連斯基已經輸得太慘，走投無路，特朗普這麼威嚇他也不一定管用。拜登時期，美國也這麼嚇唬澤連斯基，澤氏就反過來嚇唬美國和歐洲，「不支持烏克蘭，大家一起完蛋」，死纏爛打地要拜登、歐盟一次次地大力全面支持烏克蘭，美國已為此花了2,000多億美元，並批准烏克蘭使用美製遠程武器攻擊俄羅斯境內。

然而這一切都沒用，澤連斯基也清楚美西方支援再多，也改變不了烏克蘭必然失敗，於是特朗普「拍枱」唬他，勒令他停火乖乖就範，正好「就坡下驢」也。而普京那是特朗普絕對唬不住的硬漢，特朗普的「宏圖大計」事實上是有求於普京，他以為憑過去的交情，普京會給他幾分面子，但如果他有話不會好好說，要耍橫，必弄巧成拙也。