沒有最亂，只有更亂。南韓戒嚴鬧劇持續發酵，國會近日通過相關議案，要求調查總統尹錫悅涉及內亂罪及擾亂憲政罪，甚至要求迅速逮捕尹錫悅等8人。雖然相關議案只是表明國會立場，沒有法律效力，但堂堂在任總統竟被當作嫌疑罪犯，連總統府也差點被警方闖入搜查抄家，本人更被禁止出境，真可謂傷害性不大，侮辱性極強。人們實在好奇，已淪為過街老鼠的他還能正常行使總統職權嗎？如果不能，究竟是誰在管理這個國家？

按照常理，都已經到了這種地步，尹錫悅即使沒有被彈劾下台，也應該自動辭職以謝國民，但他偏偏賴死不走，到底為了甚麼？負責執行戒嚴令的前國防部長金龍顯已被收押，更企圖在獄中自殺，顯然自知罪責難逃，試問尹錫悅還能撐到幾時？執政國民力量黨在國會彈劾案中為其護航，無非想盡量拖延時間，讓事件漸漸冷卻，以增加在日後選舉中的勝算。最怕弄巧成拙，在民怨沸騰的情況下，執政黨非但保不住尹錫悅，反而可能被其進一步拖累，在選舉中敗得更慘。

不近情者多藏奸，尹錫悅賴死不走，當然不是為執政黨着想，而是為了個人私利。其老婆金建希醜聞纏身，一旦總統權位不保，個人固然會遭到清算，老婆也勢必被窮追猛打，隨時雙雙把牢底坐穿，比過去歷任總統的下場更悲慘。為自己、為老婆，他不得不盡地一煲，儘管明知已不可能翻盤。

也有人認為，尹錫悅拒絕辭職，皆因美國在背後撐腰。試想想，如果尹錫悅下台，總統寶座將會落在誰手裏？最大可能性就是風頭正盛的在野黨黨魁李在明，此人不像尹錫悅那樣一面倒親美，對中國的態度也相對溫和，這顯然不是華盛頓心目中的理想人選。所以，華盛頓要求尹錫悅盡量拖延時間，以便另選代理人，一點也不奇怪。這不是陰謀論，而是合理的推測，老美為達目的，往往無所不用其極。

不過，躲得過初一，未必躲得過十五。在野黨正推動第二次彈劾，據報目前最少已有5名執政黨國民力量的議員倒戈，只要再多3票支持，彈劾案即可通過，到時就由不得尹錫悅賴死不走了。要麼自動消失，要麼被彈劾下台，尹錫悅只有兩種選擇，留給他的時間已經不多。說來實在諷刺，有人還稱讚南韓民主成熟、穩重，不知從何說起。