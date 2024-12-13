刻下香港最熱話題，肯定非公僕減薪莫屬。香港不僅公務員薪高糧準，問責官員的薪酬更是高得離地。現時財赤高逾千億元，赤字在未來數年也難以扭轉，港府未見開源有計，便應該大刀闊斧節流，官員減薪絕對合乎民意。

詎料今年問責官員繼續加薪1.8%，特首的月薪加至469,495元，而政務司司長、財政司司長、律政司司長的月薪分別為417,330元、403,215元以及389,580元；三位副司長月薪為382,990元；各局長每月薪酬則為376,405元。這不僅在小市民眼中是天文數字，相比其他地區以至國家領導人，薪酬也是高得誇張。

美國總統年薪約40萬美元，即300多萬港元，平均每月廿多萬港元；一橋之隔的澳門，行政長官月薪僅26萬多元，連香港一個局長也不如。中國國家主席習近平，月薪更只有約一萬多港元。有比較有傷害，香港官員的重要性不可能比國家領導人高，惟薪金卻大幅拋離，即使港澳同為特區，官員薪酬也差天共地。納稅人不禁納罕：值得嗎？

過去本港經濟一片榮景，單是賣地一年已有過千億元收入，但今時不同往日，今年首7個月，賣地收入僅37億元。何況香港已連續3年財赤千億，就連最近發行的基礎建設零售債券，反應也差強人意，原定200億元的目標發行額，最後只有178.5億元認購額，可見舉債度日也不容易。

港府還一味洗腳唔抹腳，高官和公務員年年加薪，編外職位愈開愈多，各部門繼續做大花筒，財政儲備則跌跌不休，各項稅收無以為繼，恐怕不用多久，搵個崩刮痧都難，試問錢從何來？共度時艱不是靠把口，開源節流更非口號，官員還不減薪，更待何時！