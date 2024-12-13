西方政客普遍較活潑、幽默，偶爾開開玩笑是常有之事，但若然是以說笑為名，一而再的調侃你，那情形倒是不同，看來人家是有意讓你難堪，甚至是要折辱你。

早前，美國候任總統特朗普揚言，要對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，加拿大總理杜魯多聞言後大驚失色，連忙率團趕往美國，到特朗普的海湖莊園，請求對方收回成命。

特朗普卻不給杜魯多面子，他以打趣的方式跟對方說，加拿大要想每年從美國獲取巨額貿易盈餘，又不想付出代價，除非加國歸化入美利堅，成為第51個州，至於杜魯多先生，你就改任州長吧。侵侵這番話十分不客氣，杜魯多當面被如此羞辱，也是無言以對，只能賠着笑臉。

初時還道是特朗普未及細想，當日才會冒出這樣一句過頭話，但事實上卻不然。日前，這位候任白宮主人在社交媒體上發文，說自己前幾天晚上與「加拿大州州長」共進晚餐，大家談得很高興，接着還說：「我期待很快再次見到州長，這樣我們就可以繼續針對關稅和貿易進行深入談判……」

所謂「一之為甚，其可再乎」，特朗普一次又一次將杜魯多稱為美國的州長，試問教杜魯多以至加拿大人情何以堪？美國與加拿大的關係，按理應該比跟北韓的關係親厚10倍，但特朗普面對北韓領袖金正恩，卻從沒這般折辱對方，杜魯多在侵侵面前表現得童顏妾臉，反倒要受此委屈。

筆者早已說過，特朗普自詡是個「真男人」，因此他更喜歡跟硬漢交往，你愈是軟弱，他愈是看你不起。加拿大人要想不再受辱，恐怕只能盡快把杜魯多趕下台，換個有爺們風範的人當總理吧。