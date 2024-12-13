南韓尹錫悅政變的爛戲繼續上演，傳出尹反悔不願配合國民力量黨的明年2月下台計劃，打算負隅頑抗，寧願選擇被彈劾，轉而在憲法法院博取最後生機。國民力量黨議員承受社會的巨大壓力，據聞有10位議員可能在二次彈劾案中倒戈轉投贊成票，一舉越過彈劾門檻。目前南韓憲法法院已有3席法官卸任，僅剩6席法官，根據規定，彈劾過關的最低門檻就是6人，亦即尹錫悅只要說服任何一位法官就可逃過彈劾，獲得苟延殘喘的契機。

但南韓社會早已群情激憤，不僅杯葛彈劾的國民力量議員成為眾矢之的，名字被登上報紙頭條不說，在街上被民眾認出已經有安全顧慮；而各大工會也都展開串連，揚言尹錫悅一天不下台，罷工抗爭就一日不會停止。時間若繼續拖延下去，南韓社會恐有陷入大規模混亂的危險。

面對波濤洶湧的民意怒吼，真有大法官能獨排眾議，為保住尹錫悅讓自己身陷險境嗎？這種期待顯然並不靠譜。而在眾叛親離之下，發動第二次戒嚴根本不切實際，媒體揣測的流亡美國說，只怕也對拜登與特朗普期望過高。早在政變初起便有人懷疑是美國在幕後策動，若美國接受了尹錫悅的流亡，給予政治庇護，豈非坐實了這項流言？美國任何一位領導人都不會傻到去接這個大鍋。

所以，尹錫悅儘管選擇困獸猶鬥，但是擺在他眼前的命運似乎已經注定，那就是和過去多位南韓總統一樣，終歸得身陷囹圄，甚至連第一夫人金建希，恐怕也難逃牢獄之災。對尹錫悅來說，扛起所有責任，請辭下台負責，是讓南韓付出最低社會成本，也稍能緩和民眾對他憤怒的唯一選擇，如果還是不肯面對現實，未來加諸在他身上的罪刑，只怕會讓他更加難以承受。