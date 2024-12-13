耗費1,415億元興建的香港機場三跑系統上月底啟用，目標是每年可處理1.2億人次及1,000萬噸貨物，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。但平心而言，未來香港航空業面臨的挑戰亦不小。此因粵港澳大灣區內有多個機場未來幾年都會「大躍進」，例如即將落成的深圳機場第三跑道，建成後將令該機場可以年處理8,000萬人次；廣州白雲機場更即將實現5條跑道，日後年旅客吞吐能力多達1.2億人次，與香港叮噹馬頭。

香港一直希望成為大灣區的國際航空樞紐，最好是香港主力做國際線，深圳、廣州做國內線，大家互補。但這個算盤很難打得響。內地不同地區的產業競爭一向激烈，地方政府之間的內捲嚴重，大家表面上客氣，在經濟利益的競爭卻從不含糊。機場是關乎一個地方經濟活力的大型基建，大家都想做大自己的蛋糕。香港的空域受限，多年前港府指需與內地共享空域，才能實現三跑的長遠目標；但到三跑啟用時，香港民航處又改口說可以靠技術提升容量。不難看出，要打通內地的關節極不容易。

許多香港人天真的認為可以讓中央出手協調。實際上，內地民航局早在2020年已出台《關於支持粵港澳大灣區民航協同發展的實施意見》，提及要協調大灣區發展新格局，支持港澳航空發展。但中央只能夠在大方向作正面表述，不會要求地方將生意讓給香港做，亦不可能這樣做。

香港社會近年出現一種很不健康的心態，就是事事希望中央「給飯吃」，保持香港傳統產業的優勢。但內地經濟發達的地方都是納稅大戶，反而港澳不用向中央納稅，內地城市怎麼可能向香港讓利？所謂兄弟爬山，各自努力，香港不要成為「伸手黨」，可以做的就是做好自己。