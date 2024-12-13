伊朗最高精神領袖哈梅內伊，日前開腔評論敍利亞變天，質疑是由美國、以色列，以及某個敍利亞鄰國合謀策動。有關陰謀論指控有一定市場和道理，其中美國一直想推翻巴沙爾‧阿薩德政權，原因當然不是因為它打壓異己或侵犯人權，而是在於其親俄羅斯、親伊朗立場，以及對美國盟友以色列構成安全威脅。

2010年起在多個中東、北非阿拉伯國家爆發的連串「阿拉伯之春」顏色革命，美國也是主要推手，但結果只有極少數革命最後真正成功（以美西方角度），帶來了所謂的民主自由人權，大部分都只導致了內亂、內戰和外國干預，國家經濟、民生與人權狀況倒退，國民捱餓及流離失所，甚或助長了極端恐怖主義組織「伊斯蘭國」的興起，因此有部分人形容這實為「阿拉伯之冬」。

當中敍利亞便是典型，親西方民眾與反對派的示威抗議未能令巴沙爾‧阿薩德倒台，反而迫使他全面與美西方決裂和向俄伊靠攏，國家遭到各方民族、派系武裝和伊斯蘭國割裂，戰亂與西方制裁令當地經濟崩潰，普羅大眾歷盡苦難。但須知美國正值政權交替，現任總統拜登已無力插手中東混戰，候任總統特朗普亦表明對敍利亞沒有任何興趣。

再者，即使美國有意扶持敍利亞反對派取代巴沙爾‧阿薩德執政，理應支持長期親西方的庫爾德族勢力，而不是至今仍被美英列為恐怖分子的前阿蓋德聖戰組織成員。不過話說回來，已故阿蓋德領袖拉登據報也曾收過美方的資助，是敵是友往往只是時勢問題。美英正在討論是否將成功推翻巴沙爾‧阿薩德的組織和人士從反恐名單除名，似是迫於無奈的事後追認，多於精心策劃的顏色革命。稍後再談以色列和未被點名的「鄰國」的情況。