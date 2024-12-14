產評：內地着手穩樓市　港繼續房住不炒

2017年，內地十九大報告首次提出「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，即「房住不炒」。結果這產業政策成功扭轉地價樓價只升不跌的預期，還引爆房地產泡沫。及至內房市場流動性近乎枯竭，負面財富效應衝擊內部需求，內外交困促使中央調整策略，明確要樓市止跌回穩。港府有樣學樣，拖拉「撤辣」，錯失有力穩定資產價格的時點，樓市「價崩」加大經濟下行壓力，住宅作為商品的投資價值失色，基本實現「房住不炒」的新格局，消滅這些年制約香港經濟與社會發展的高樓價。可往後港府在控制樓市供需擔當甚麼角色，有何新興產業能盡快替代成為經濟支柱，港人欲聞其詳！

內房泡沫威脅金融體系穩定，制約社會資源運用並造成嚴重的貧富懸殊，致令當局鐵下決心加以治理，提出房住不炒，房企去槓桿，金融機構限制房貸比例等。到了樓價大跌，房企爆煲，項目爛尾，供遠大於求，加上外部衝擊，經濟陷入通縮邊緣，景氣蕭條，當局又指導金融機構協助房企作項目融資，盡量穩定樓市，這幾個月更清晰要求樓市「止跌回穩」。

香港與內地有強大製造業支持不同，香港經濟結構單一，非金融即地產。作為國際金融中心，資產價格穩定，市場發展有序，經濟景氣具能見度，有利投融資活動，才能吸引更多資金前來參與，讓市場保持人流、物流、資金流都貨如輪轉，是成功的關鍵。

可如今新經濟興起，商業樓市基礎大變，網購盛行下已將香港過去「一舖養三代」現象畫上句號；數碼化與智能化工作模式，亦大降寫字樓的需求。影響港人至深的住宅，港府要為支持私企利潤的高樓價「拆牆」，結果是一手滯銷、庫存增加，二手樓價更是挫三、四成。

展望未來，如何控制供需，以達穩定樓價之效，是港人關注的問題，畢竟樓是不少港人主要資產，樓價若持續下探，港人身家蒸發，甚至陷入負資產危機，那景氣想好都難！

更令人擔心的是，私營供應在看不透利潤前景下已大減新投資，要取得未來樓市供應主導權的港府，連年千億元財赤下，如何能擔起龐大的發展成本。見到港府最近倣效上世紀90年代般內地官商來港開招商會的做法，花費周章跟地產商簽沒有約束力的北都意向書，更令人感到港府班子思維老舊，與搞「夜繽紛」類似，都是姿勢多於實際。

港府要改變經濟過度依賴樓市，同時得發展新產業替代，以確保經濟可持續發展。這幾年香港金融業已跑輸外圍，至今尚未復舊觀，如今樓市又難以寄望，港府一直在吹噓的科技產業，實際上缺人才、缺晶片、缺支持產業的配套和氛圍，簡單的撥款能取得多大成效，何時才能彌補地產業產值缺口，滿是疑問。

刻下這個局面，香港經濟未來的路如何走，有甚麼階段性發展目標，商家、個人誠然都看不透。面對大國博弈，配合國家發展的頂層規劃必不可少，但作為一個開放型經濟體，也得重視透明度，高效管理市場預期，始能讓各方掌握未來，相信未來，共創香港未來。