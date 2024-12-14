正論：酒店稅即將上路　徵收細節未傾好

港府入不敷支，又不願節流慳錢，惟有連一些陳年舊稅都重新拿上前台搜刮一番。早在2008年已暫停徵收的3%酒店房租稅，今年《財政預算案》重新提上日程，早前立法會已通過重徵稅款，明年1月1日起生效。眼見徵稅日期逼近，酒店業界卻仍然無法與網上訂房平台就徵收稅款方式達成共識。港府施政永遠漠視實際操作，對細節毫不重視，難怪每次例必引起混亂。

重徵酒店房租稅後，港府預料每年可為庫房帶來11億元收入。然而，酒店及旅遊業界表示，個別網上訂房平台不願代收稅款，另有部分平台擬就房租稅額外向酒店徵收服務費。旅遊促進會總幹事擔心，做法引起混亂，指旅客預期在訂房時已全繳所有費用，酒店前台卻需向個別未繳稅的旅客再收錢，可能會惹起爭執，促港府協助與網上平台商討，並制訂具體收稅安排，而在細節釐清前應延遲實施徵稅。亦有酒店代表表示，不少客人透過網上平台訂房，房價包含平台收取酒店的佣金，而這部分收費又要徵稅，變相由酒店補貼，加重業界負擔。業界曾與稅局多次開會反映，但沒有結果。

經過垃圾徵費計劃胎死腹中，可以預料港府不可能再次推遲任何新政的實施，酒店房租稅影響範圍不算大，更不可能有退讓空間，業界只能「硬食」。但事實再次證明，港府施政往往閉門造車，完全沒有想及實際操作細節。雖說酒店房租稅並非新事物，有關稅項早在1966年起已經徵收，至1998年調整至3%。及後在2008年，因促進旅遊業發展而暫停徵收稅項，直到現在復被提起。但正如業界指出，條例十分「古老」，2008年跟2025年的市況早就起了翻天覆地的變化，當年不僅酒店數量沒有現在這麼多，網上訂房平台亦未有現時普及。港府卻一本通書讀到老，懶理業界變化及困難，引發怨言自是不足為奇。

事實上，垃圾徵費計劃之所以失敗，最大原因是港府解說不清，沒有仔細設想如何落實執行，一味想當然。如今重徵酒店房租稅引發連串執行問題，反映港府根本沒有吸取教訓。業界預期，不少酒店為了避免徵稅加劇經營成本，將加快轉型為青年宿舍，港府以為徵稅可每年額外帶來11億元進帳，到頭來未必如願。何況港官言必稱重視旅遊業，一時鸚鵡學舌跟京官高呼「無處不旅遊」，一時又為成功爭取深圳「一簽多行」沾沾自喜，但徵稅所釋出的訊息，對吸客目標可謂背道而馳。現時內地過夜客大減，一大原因正是酒店房價過高，還要額外徵稅，只會令香港百物騰貴的形象更深入民心，對促進旅遊業製造反效果。

再說，一年區區11億元稅收，對填補千億元財赤毫無幫助。與其錙銖必較，為何不順應民意，同意全體高官及公務員減薪一成，藉以一年節省150億元公帑？要知道，港府連發債也乏人問津，再不大刀闊斧節流，庫房乾塘的速度必定超乎想像，屆時才來後悔已經太遲。