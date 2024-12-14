賴清德今次「過境美國」，外訪南太平洋3個島國7天順利返台，未遇到解放軍困台軍演，專機也未受到干擾，算是有驚無險。「台獨」分子和媒體沾沾自喜，奏起凱歌，贏了一場外交仗，「倚美謀獨」再下一城，認為大陸的「反獨促統」，事前宣布的堅決有力的反制，不過得個講字，還是文攻武嚇而已。

不過美國媒體很快發現，大陸正在展開自1996年台海導彈危機以來，最大規模的海空軍事集結，有60艘軍艦、30艘海警船不只在台海周邊活動，還在東海、南海等第一島鏈區行動，有50架次軍機出海，四面環台，其中23架次逾越台海中線。台灣安全部門聲稱，解放軍大概要用70天時間做部署。可見大陸準備這場軍演，不僅展示圍打台灣，而且亮肌肉拒止美國、日本、南韓和澳洲等軍援「救台」。

再過一個多月特朗普就要上台，如果在那段時間解放軍展開大規模困台軍演，對於大陸展現「反獨促統」，反對「倚美謀獨」的決心和立場，對於阻遏一切外國勢力阻撓、破壞中國統一都是最有力的震懾，效果意義更大更深遠。美國媒體已看到了這點，指出大陸此舉是對即將上任的特朗普政府發出強烈警告，表明北京將掌控台海，恫嚇日本、南韓、菲律賓及其他南海地區國家。

現在大陸的戰略調整，是對台灣問題不僅在台海出牌，而是在東海、台海、南海、美印太戰略、第一島鏈等問題整體性出牌，只有這樣才能有效解決台灣問題，震懾住台灣周邊的牛鬼蛇神不敢輕舉妄動，台灣成為孤島，方可「不戰而驅人之兵」。因此，賴清德切勿為今次「順利出訪，平安返回」而高興得太早，他只不過向自取滅亡，受到嚴懲又邁進了一步。

至於特朗普可能會暗暗歡喜！解放軍的動靜愈大、壓力愈大，他愈好向台灣大幅徵收「保護費」。總之，賴清德之流搞「台獨」，不是死於大陸武統，就是亡於美國敲詐。