美國新一屆政府快將上台，富商馬斯克將出掌效率部門，他揚言會推動計劃，全面削減聯邦政府的開支，甚至說希望能大減七成以上。美利堅的政府結構疊床架屋，要想在短期大削七成支出，無異於緣木求魚，必不可得，但馬斯克的構思仍值得欣賞，即使不能完全成功，最起碼能向美國以至全世界發出警號，提醒所有主政者，不能讓政府機構和政府人員無限膨脹，否則造成的沉重開支會將社會壓垮。

政府冗員太多或者公務員薪酬支出太大，其實是全球普遍現象，不獨美國如是，因此馬斯克呼籲政府削減開支，是一項切中時弊的建議，那怕世界各地的政府不會立即跟從，最低限度能讓他們知所收斂，不敢再肆無忌憚，任意增加政府開支。過去幾年，中國內地不少公營部門，都大力約制支出，部分公務員更須減薪一成，可見中央確實能夠先知先覺，在適當時候，做適當的事。

反觀香港特區政府，雖然面臨嚴重財政赤字，但一眾高官仍是覺得歲月靜好，那怕外頭濁浪排空，他們依舊過着高薪厚職的安樂日子。且看2022至2023年度，香港公務員薪酬開支為1,491億元，佔政府經常性支出的21.6%。及至2023至2024年度，上述比例已增至近26%，合共為1,562億元。這也就是說，如今港府每支出4元，就有超過1元是用於公務員薪酬或相關開支，而且這個比例正急速上升，速度快得有點異乎尋常。

現今世界潮流都在減少公務員的開支，偏生香港卻反其道而行，讓薪酬泡沫不斷膨脹，但凡泡沫都會有爆破的一天，問題拖得愈久，將來遺禍愈大。真不知香港府衙之內，何時才能孕育出一個馬斯克，讓他好好落藥，治一治這個嚴重的香港病根。