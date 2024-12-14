台灣媒體2024代表字選拔結果揭曉，「貪」字奪得第一！但和第二名的「鬥」字僅差400多票，加上第三名的「騙」字，幾乎可說代表了台灣人這一年來的複雜心情。表面上，這確實是三個不同的字，但實際上，這三個字象徵的是同一件事的不同面向；人若不貪，有甚麼好鬥的？人若不貪，又何需欺騙？所以這三字反映了一個真實現象，那就是如果再不導正人心，台灣終將成為貪婪之島。

賴清德與民進黨明明只拿到40%民意支持度，卻不願意與在野妥協，幾乎在所有事情上都選擇衝撞對幹，違背民主政治的基本原則，理由無他，對權力的無限貪婪，臥榻之旁豈容他人鼾睡而已。

要不讓在野黨共享權力，民進黨就只有靠不斷鬥爭才能站穩腳步；所以立法院改革要鬥、選罷法要鬥、財劃法要鬥、憲法訴訟法要鬥、吹哨者保護法要鬥、代理孕母要鬥、戒嚴法要鬥，甚至早已通過的法令，不是提出釋憲繼續纏鬥，就是故意不作為消極抵抗。這種令台灣人厭煩的亂鬥狀態，就是保住民進黨大權的不二法門。

也為了要支持自己的鬥爭狀態，民進黨只能用永無休止的欺騙去蠱惑群眾，於是今天造謠對岸認知作戰，明天造謠在野與大陸沆瀣一氣，後天再發動側翼四處散布，台灣網紅被收買為大陸宣傳的謊言，搞得台灣人心浮躁、疑神疑鬼，在民眾被引導用意識形態分辨敵我，彼此仇視猜忌後，才能達到民進黨鞏固支持者，繼續煽惑群眾的目的。

在執政者自己就帶頭詐欺的情況下，台灣的詐騙會如此橫行，被詐金額會屢創新高，又有甚麼好奇怪的呢？所以，要撥亂反正，讓台灣走回正軌，台灣民眾別無選擇，只有快速破釜沉舟政黨輪替，才能保住這個島嶼的一線生機。