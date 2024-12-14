伊朗指控「敍利亞變天」是由美國、以色列，以及某個敍利亞鄰國合謀策動。昨日分析了美國的情況，指美方當然希望親俄的巴沙爾‧阿薩德政權倒台，但理應不想在這個時刻，以這種方式，以及被這批遭美英列為恐怖分子的反對派來推翻。但對於以國，尤其是內塔尼亞胡，這場內戰或武裝革命則來得合時，並令以方與內氏獲利甚豐，難免令人覺得他們有份策劃。

來得合時，主因是以色列剛剛在各方調停下，與黎巴嫩真主黨達成了臨時停火協議。雖然雙方事後都互相指摘對方違約，但全面重燃戰火的機會已不大。至於加薩地區的哈馬斯部隊，亦早已被以軍打殘。內塔尼亞胡及支持他的右翼利庫德集團，一時間無法再透過發動新的戰爭來鞏固、延續其權位，亦難以再無止境地拖延舉行大選和針對內氏的貪污濫權指控。

「敍利亞變天」打破了悶局，以色列可以防範伊斯蘭國等恐怖組織死灰復燃，及防止敍利亞政府軍的武器被盜用作藉口，向敍利亞南部的反以勢力據點狂轟濫炸，並派遣坦克從本來已是霸佔得來的戈蘭高地，進一步向北推進，聲稱要在以敍之間建立所謂的「非軍事區」，實質想擴大對敍國的入侵。在聯合國和部分西方盟友警告下，以方才暫緩行動，但此舉已為內氏贏取了更多領土和政治支持。

然而從另一角度看，巴沙爾‧阿薩德政權雖然在政治上反美及反以，但多年來都未有像真主黨、哈馬斯或伊朗等較活躍地直接威脅以方。即使幾年前的美國總統特朗普，突然宣布承認戈蘭高地為以色列領土，被踩到上心口的敍利亞也幾乎全無反應。若以方今次確實有份協助敍利亞叛軍，那就是兵行險着，因為新上台的政權可能會更加危險。