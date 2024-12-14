有論者說，觀察外交事務有時就像觀看一位魔術師，眼睛看着一隻手在戲劇性地揮舞，卻忘了另一隻手正在做更重要的事：一種不為人知的事。然而，觀乎面臨下台的南韓總統尹錫悅，佢絕對是個失敗的魔術師，皆因佢另一隻手頻頻出錯，愈做得多就愈顯得德不配位，相信佢難逃一劫！

尹錫悅12日再次發表講話，係佢於3日宣布緊急戒嚴以來第4次。不過，佢講多錯多，否認緊急戒嚴係內亂，批評在野黨誣陷佢內亂罪，濫用彈劾公職人員的權力癱瘓國政，國會被在野黨把持，已經成為破壞憲法秩序的怪物；佢又炒作華諜消息觸怒北京。尹錫悅死剩把口，權迷心竅又冇自知之明，注定是個悲劇人物。

事實上，民意不可欺。南韓民調最新結果顯示，逾七成受訪者希望尹錫悅立即下台或被彈劾，逾66%受訪者稱戒嚴事件對他們造成心理陰影。至於執政國民力量黨提出讓尹錫悅「有序下台」的方案，並游說佢接納。之不過，佢嘅講話已表示其將「堂堂正正面對，抗爭到底」。國民力量黨黨魁韓東勳應已對尹錫悅「心死」，佢匆匆召開記招，抨擊尹錫悅的講話比起反省更像辯解，根本無意執行「有序卸任」方案，違背向國民許下由黨定奪總統任期等承諾。喺咁嘅情況下，佢認為唯一解決方法是全黨支持彈劾尹錫悅。韓媒指，國民力量黨已至少有8名議員「倒戈」支持彈劾，換言之，連同反對派的192票，應已達到通過彈劾案的200票門檻。

姑不論國民力量黨內部分歧是否嚴重，倘若彈劾成功，尹錫悅就要立即下台！若又再次彈劾流產，老朽相信南韓人民的力量，對一個力不稱位的無能總統，必會以熊熊怒火送佢一程！