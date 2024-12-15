世界視線：以土貪勝不知輸　普京特朗普謹慎

美國和以色列一直在玩兩面手法，往往支持並利用原教旨極端主義的聖戰組織及阿蓋德，以達到它們的政治目的。最佳的例子，是美國在阿富汗支持塔利班擊退蘇聯入侵軍隊，之後卻赤膊上陣企圖扶植親美的阿富汗政府，驅逐塔利班，搞了20年最終失敗，倉皇撤軍。

今次敍利亞內戰，同樣有原教旨極端主義背景的沙姆解放組織（HTS），成功攻佔大馬士革，推翻巴沙爾‧阿薩德政權。美、以如今的如意算盤是，這個由朱拉尼領導的軍事組織，根本無實質戰鬥力與美以軍隊對抗，加上敍國土地上還有親美的庫爾德分離主義分子、親土耳其的叛軍、入侵戈蘭高地的以色列軍隊、與阿薩德政權關係密切的阿拉維派等，整個敍利亞是在四分五裂的狀態下，誰能推倒阿薩德政權，並不代表有能力控制新局面。

不過，朱拉尼領導的沙姆解放組織，目前表現得非常聰明謹慎。可能是吸取了塔利班接手美國撤走後的阿富汗之經驗，他們同樣強調和平接管政權，對美以政府不表敵意，亦對敍國境內不同宗教派系，特別是基督教派系，完全不施加排斥迫害。相信他們了解到阿薩德政權的衰亡是因為經濟崩潰，如何能使民生經濟有所改善以穩定政局，才是關鍵。看來，未來有甚麼金主，他們就會有甚麼合作發展方向。

目前最貪勝不知輸的是以色列極右派，他們高唱「大以色列」計劃，要佔據戈蘭高地的水資源及制高戰略地點，倘若成功，吞併巴勒斯坦、黎巴嫩及約旦也就更加前景光明。其次就是土耳其政府，它要消滅在敍利亞北部盤據的親美庫爾德分離主義勢力，以奪取敍國超過80%的石油，甚至不惜與美國衝突。

而表現得最為理性的，反而是俄羅斯總統普京及美國候任總統特朗普。特氏最近公開表示敍國局勢混亂，華府插手不符合自身利益。至於普京，據稱其實他早已知悉阿薩德政府會走向崩潰，但他要全力應對俄烏戰爭，繼續在庫爾斯克州殲滅烏軍，以及在烏克蘭向西挺進至第聶伯河的「天然邊界」，為和議爭取最大利益。

普京取近捨遠，自然放棄敍利亞。至於能否保住在敍國的軍事基地，其實在敍基地並非不可或缺，因為明年1月，俄羅斯與伊朗或會簽訂全面合作協議，到時俄國可以將海陸空軍事基地轉到伊朗，同樣能監控中東。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻