自1874年以來，美國從沒有邀請外國元首出席總統就職禮的傳統，但是候任白宮主人特朗普偏偏打破慣例，主動邀請中國國家主席習近平下月訪美，並且出席自己的總統就職典禮。按目前情況看來，習主席會應邀的機會不大，或者特朗普發出邀請時，本身也未必抱有太大期望，然而，侵侵為何要這樣做？

這個問題不必想得太複雜，依照筆者對特朗普個性的一貫理解，他就是喜歡不斷製造新聞，最好每隔三數天就能成為報章頭版報道的對象，因此他經常會有讓人感到意外的舉措，最少也會語出驚人。特朗普今番出招，若習主席願意應邀，侵侵固然出盡風頭，即使不肯應邀，最低限度在這幾天，侵侵已經成功搶盡新聞界的眼球。他就是這麼的一個人，在未來4年，大家可要習慣。

早前，特朗普宣布上任後要加徵關稅，加拿大和墨西哥徵收25%，中國是美國最大的對手，反倒只加徵10%。這則消息也讓全球震驚，很多人不明白為何侵侵對加墨兩國會比對中國更嚴苛。哈哈！筆者的解讀很簡單，假如侵侵對中國加徵25%關稅，對加墨兩國則開徵10%，這則新聞就變得太平常，不夠震撼性。如今將兩者徵收的稅率對調，馬上就成為萬眾矚目的消息，這就是特朗普想得到的效果。

不過，話說回來，特朗普對中國加徵的關稅比預期少，今趟又主動伸出橄欖枝，邀請習主席出席自己的總統就職禮，在在處處，都顯示出他不希望將美中兩國的關係弄壞，比起現任總統拜登，侵侵對華的態度或許會更友善。即使習主席不出席特朗普的就職禮，也可以改而提議，在明年春季訪問美國，只要能讓特朗普感到面上有光，往後一切都好談。