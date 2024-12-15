台灣勞發署北分署長謝宜容涉嫌霸凌下屬導致輕生，民進黨想要遮掩過失，作出「目的良善」的調查報告，引爆民眾怒火，不僅讓社會潛藏已久的霸凌案如去年的MeToo事件般遍地開花，種種貪瀆舞弊、私相授受、濫用公帑的惡行也浮出枱面。

面對一連串包庇濫權的指控，民進黨不得不撤換勞動部長等人以平民怨，但高高舉起輕輕放下、顧左右而言他的態度始終不改。近日，有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，更以「謝小姐可能從馬總統的時代，也在公務機關內，她根本比我們還要久，為甚麼她會養成這樣，都沒有人去動她？對啊，我也想知道。這就應該好好去調查，不要再發生這樣的狀況」為民進黨開脫，企圖甩鍋到早已卸任超過8年的馬英九身上。這樣講真的有道理嗎？答案顯然是否定的。

謝宜容早在陳水扁當台北市長時，就在台北市勞工局擔任社工，當時局長就是陳菊！陳菊升任勞委會主委，便將謝宜容帶去當新聞聯絡人，之後陳菊子弟兵許銘春當勞動部長，謝宜容成為部長辦公室秘書，之後破格高升成北分署長。這種妥妥的陳菊嫡系人馬，蘇巧慧居然還想栽贓給馬英九，恥力真可說是毫無下限。

如果真要這麼算，那麼蘇巧慧的父親蘇貞昌兩任行政院長時，謝宜容也都在勞務系統擔任要職，蘇巧慧要不要檢討你爸爸到底做了甚麼，才讓謝宜容走到這個地步？

台灣霸凌現象由來已久，在社會的各個層面可說根深柢固，但公務系統長官動輒痛斥羞辱下屬，不分上下班疲勞轟炸，命令罰站深蹲等體罰，卻都是民進黨執政後才廣為人知的新花樣！這到底是霸凌隨着時代改變推陳出新，還是民進黨將黨內文化帶入公家體系？台灣民眾真的要仔細思量。