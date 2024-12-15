近日國際社會熱議的話題之一是敍利亞變天，巴沙爾‧阿薩德政權在短短十幾天內突然崩潰，出乎意料。不少人認為，這是因為俄羅斯與伊朗相繼撤軍，導致原本已軍備空虛的敍利亞政府頓失有力支持，結果難以抵禦有備而來的反對派武裝力量。

但很多事件之所以發生，內因才是事物發展的根據，外因往往要依靠內因才能發揮作用。敍利亞政府這次崩潰，最主要的原因恐怕不在於軍事，而是經濟問題。自中東地區爆發阿拉伯之春後，過去十多年持續不斷的內部戰爭及美國制裁，再加上疫情、地震等一系列天災，讓敍國陷入嚴重的經濟困境。世糧署近期發布的一份報告，就指今年敍國有約55%人口即逾千萬民眾處於糧食不安全境地。長期生活在窮困狀況的敍利亞民眾，一旦有人燃起他們的希望，就會很容易上街支持反政府。

敍利亞前總統巴沙爾‧阿薩德的家族雖然執掌該國政權數十年，卻一直是少數派政權，管治基礎先天性不足。這邊廂，敍利亞人民對近年日子愈過愈差的局面早已人心思變；另一邊廂，陷入困境的敍利亞政府也被迫裁軍和裁減軍人待遇，導致軍心渙散。叛軍一發動進攻，敍利亞政府軍亦兵敗如山倒，甚至倒戈相向，不堪一擊。

目前敍利亞充斥大大小小的反政府武裝力量，數量看似龐大，內部實則有如一盤散沙，各方勢力互不相讓。例如在今次內戰中發揮主要作用的沙姆解放組織，是極端的原教旨主義組織，在國內並沒有廣泛的支持度。阿薩德政府倒台後，由哪個反政府武裝組織在新政府擔任主要角色，短時間內很難達成一致。加上中東地緣政治中的各大國也會滲入博弈，未來敍利亞可能還會繼續有內部戰鬥。