俄烏戰事打了將近3年，然而，美國總統當選人特朗普，由大言炎炎「24小時可解決俄烏戰事」，到佢即將入主白宮，呢位「時代風雲人物」卻已大改口風，佢接受美媒專訪時表示，俄烏戰事比中東局勢更為複雜，質疑為何烏克蘭要發射導彈攻擊俄羅斯境內，這只會令戰事升級，讓局勢變得更加糟糕。

特朗普明顯在怪責拜登，因為係佢准許烏克蘭發射美製遠程導彈攻擊俄國境內，而且拜登政府在換屆前持續加速軍援烏國，國務卿布林肯日前宣布華府將提供新一筆總值5億美元的軍援，包括無人機系統彈藥、高機動火箭系統彈藥、155毫米和105毫米火炮彈藥等，如此一來，令烏克蘭戲子總統仍心存僥倖，希望可以捱得一時得一時，不肯面對現實，放下身段與俄羅斯和談。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克便稱，烏國在沒有安全保障及未接到北約的入盟邀請下，未準備好與俄羅斯開始談判。

古人說：「智者離路而得道，愚者守道而失路。」意思是聰明的人懂得變通，因而找到更好的道路途徑；愚笨的人死守着一條路，卻失去了可以通達的道路。美媒披露特朗普在巴黎與法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基會面的詳情，佢當時表明不支持烏克蘭加入北約。所以話，戲子總統仍死抱住要加入北約，不正是「愚者守道而失路」嗎？弱國無外交，烏克蘭節節敗退仲要扮矜貴，好樣衰啫！

特朗普面對俄烏問題，已收斂其大言炎炎的偉論，呼籲歐洲國家派兵到烏國駐紮，美僅作支援推動談判，並要求歐洲採取更多行動，讓中國向俄羅斯施壓結束戰爭。特氏果然係「智者離路而得道」，眼見捲入俄烏戰事係虧本生意就抽身，邊個夠佢精？