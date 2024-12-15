香港將面對過千億元財政赤字，而且是將發行的綠色債券、基建債券和銀色債券都計算在內，不算這些「發債當收入」，實際赤字接近政府開支一半，不少人擔心財政儲備會在未來幾年耗盡。

香港經濟的確面對艱難的轉型期。世界正處於百年未有之巨變中，美西方為了維護霸權，會繼續打壓香港的國際地位，而香港正逐步擺脫土地財政的依賴，減少賣地收入，但新的經濟動力如創科、文化產業發展需時，加上種種拚經濟的逆周期措施，財赤自然會出現。我們對香港財政穩健有信心，但也不能佛系對待財赤問題。

有人認為要效法特朗普，成立專責部門大幅削減公務員編制，甚至有人認為要大幅削減教育、醫療、福利開支。激進的措施雖可削減政府開支，但亦會嚴重打擊公務員士氣，影響社會穩定，同時可能牽動私營機構減薪潮，更可能引發滯脹甚至通縮。

要節流，我認為工務工程的開支有較大壓縮空間。現時每年的政府工務工程開支約900億元，不少工程更出現超支延期，以致香港是全亞洲工程費用最貴的地方，比新加坡高出70%，比上海、廣州、深圳等高出3至4倍。其實過往在立法會財委會，也有不少議員質疑有些工務工程造價高得離譜，但由於工程都是民生所需或地區期待已久的設施，只好含淚投票支持，但在今天的財政情況下，筆者認為要從根源上解決工程費高昂問題，所以我在立法會推動成立了研究工務工程效益成本管理小組委員會，並擔任主席。

在委員會上，我們發現香港建造業工資是內地的3至4倍，但工資只佔成本約三分之一，問題的關鍵在於項目設計審批流程、招標機制、工程管理、顧問公司角色、物料和機器採購等不同流程。筆者建議全面檢討設計標準，防止華而不實和過高的標準要求；亦要引入更具競爭性的投標機制，減低風險溢價，鼓勵承建商使用新科技新技術降低成本；簡化各種審批流程，特別是設計改動，善用資訊科技，減少行政成本。採購方面，可考慮由政府統籌，實施中央採購建築物料，擴大規模效益，以數量換取低價。在良性互動的行政、立法關係下，政府應更詳細交代工程細節和開支分項，立法會應可發揮更大監察功能，為納稅人把好關。

立法會正在審議的《建造業付款保障條例草案》，以改善合約付款條款、訂立爭議審裁機制，相信能有效改變行內「先收款，後支付」等不公平付款條款，條例目標一方面保障工人有汗出有糧出，同時減少分判商的風險溢價，有助降低工程成本。

電影《破‧地獄》有一句對白「生人也需要破地獄」，要打破香港工程高成本地獄，單靠過去「價低者得」的模式明顯已經無效。我們要拋開一些「祖師爺唔鍾意」的包袱和框框，以進一步全面深化改革的精神，真正做到提量、提速、提效、提質。