正論：溢油危機頻發生　海洋污染要重視

本港接連出現船隻擱淺，更有貨輪三度溢油污染海洋！早前西貢沉船灣有內地貨輪擱淺並斷開兩截，引起公眾關注溢油危機。本報日前再接獲市民舉報，指大嶼山愉景灣對開海面近岸處，兩年前一艘貨輪遭颱風吹至近岸擱淺，如今船身入水呈半沉狀態，該船隻更曾發生火警及溢油，斥有人不負責任棄船逃去，破壞海洋生態。所謂溢油，亦即漏油，是一種因人類活動而導致石油、柴油等油污洩漏的意外。

漏油事件可能會造成水污染並影響海洋生態，如今這艘貨輪其實有漏油危機。本報記者日前親身到場了解，從高處拍攝的相片可見，相關貨輪估計長約50至60米，目前已被拆走船頭及船內的機械，故無法查找船名等資料，而餘下的船身已入水，呈現半沉狀態。船身分成多格，全部都已入水，近鏡可見船身內的海水相當渾濁。記者採訪期間遇到釣魚翁甘先生，他稱大約今年年頭，有一艘大船載同工人到來，拆走該貨輪上的機器，包括船頭等，但就留下船身，有時也看到坪洲方向有船隻駛過來視察一下沉船，但不確定是海事處還是其他人員，惟船身至今近一年原封不動。

有業界人士透露，通常在香港海域的沉船，部分會由海事處找拖輪公司處理，然後以公帑找數，惟實際金額很難一概而論。他指上述沉船拆件拖走的情況不普遍，估計棄船原因通常是用該船作走私用途後無用再遺棄。而按正常做法，無論船隻有多大，都會整隻拖走，甚少拆件。與西貢的沉船不同，此船的確出現數次溢油事故。根據海事處紀錄，該愉景灣擱淺貨船附近水域，處方接獲3宗溢油報告，並已派員清理。

綜觀全港，海事處在過去3年，共接獲逾120宗香港水域內的溢油報告，不可謂不多！有環團指船隻漏出的應該是柴油，油污較水輕，會浮在水面，亦會因潮汐關係，漂到岸石並黏附在石表面上。故此，若有海洋生物在溢油期間誤吞受污染的食物（生物），就有可能會死亡。另外，受污染的海水，亦會對海上活動使用者有一定影響，包括可以引發身體表面過敏。海事處發言人指，於去年9月2日在超強颱風「蘇拉」襲港後，巡邏上述水域期間發現該艘擱淺貨輪。由於該船船東身份未能確認，按既定程序對該船進行刊憲並發出公告將其扣押及進行公開拍賣。

經公開拍賣後，新船東取得及擁有該船並隨即展開打撈工作。處方一直與船東就相關工作進度保持緊密溝通，並已敦促船東盡快移走該船。據船東報告，該船的打撈工作已進入最後階段，期間亦會採取所有適當的海上防污染措施。根據《商船（本地船隻）條例》第65則「廢置船隻」，任何廢置船隻不得進入或被帶入香港水域，但獲處長允許者除外。在無合理辯解的情況下違反條例，有關廢置船隻的船東、該船東的代理人及該廢置船隻的船長即屬犯罪，一經定罪，可各處一萬元（第3級）罰款及監禁6個月。既然有法可援，上述貨輪拖了逾年仍未能妥善移走，增加溢油危機，在處理上予人有歎慢板的不良觀感！希望海事處加緊監察及執法，令溢油污染海洋風險減至最低。