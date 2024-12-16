娛圈單打：被轟掛住瘟仔　跟紅頂白冇計

人逢喜事精神爽，馬來西亞甜心林明禎自從被踢爆跟Edan蜜運後，出親嚟都風騷過人。不過唔知係咪樂極生悲，佢因為缺席新片《手機見鬼》首映禮，引發一場小風波。導演彭發及宣傳人員打鑼都搵唔到明禎BB，BB事後解釋係護照問題無法出席，其後卻被人發現於戲院門外跟粉絲合照，被轟為大話禎，心痛死Edan咯！

彭發㷫過火屎，明禎BB自知闖禍，致電向導演耍冧，又自認糊塗錯失首映，仲想擺和頭酒補鑊。見到明禎BB咁落力補救，相信大家都唔會再怪佢嘞，之但係護照問題即係乜嘢問題，BB始終語焉不詳。有口痕友就話，唔知係咪掛住瘟仔，搞到首映禮過晒鐘都唔知呢？

哈，女仔戀愛大過天都係正常事，明禎既然知錯，大家無謂咬實唔放。話時話，正所謂患難見真情，Edan第一時間護花，幫口話冇人會想錯過自己嘅首映禮。亦有跟明禎合作過嘅藝人，加把口做和事佬，希望大事化小，小事化無。

好似曾合作《飯戲攻心》嘅張繼聰，大讚明禎BB一直好專業，曾抱病到內地宣傳電影，收工狂嘔兼吊鹽水，沒有半句怨言。喂，人人都力撐，BB為人係點，有目共睹啦。

話說回來，《飯戲攻心》時期嘅明禎仲係初來甫到，新丁一名，家陣大紅大紫，身價不可同日而語。一句到尾，娛樂圈就係一個跟紅頂白嘅世界，彭發之前霉到爭落200萬街數而險些破產，若然係廿幾年前《見鬼》千萬金元時期，相信演員們都會尊重啲！又或者，呢套戲嘅導演若然係王家衛呢啲級數，你估仲有冇演員敢造次吖？