長期以來，美台不相信中國大陸有決心、意志和能力「武統」台灣，他們把大陸這方面的宣示、警告和動作，視為「文攻武嚇」。直到前年，美國時任眾議院議長佩洛西竄訪台灣，引發解放軍海空軍演包圍台灣且常態化，美台才真的相信大陸「武統」台灣的決心堅定、意志不拔和能力超強。不過，「相信」之中，他們還有僥倖心理，認為可以在「以武對抗」中，找到令大陸卻步或打退「武統」行動的辦法。

然而，美台經過無數次兵棋推演，發現大規模的海陸空火箭軍硬抗解放軍、「決戰境外灘頭」幾無勝算，台灣加上美軍在日本、南韓、菲律賓、新加坡、澳洲、關島等所有軍力，都無法護衞台灣，且會被解放軍摧毀。看清了這些，白宮的戰爭販子和五角大樓轉變了策略，也即不搞甚麼「境外決戰」、「灘頭滅敵」、用重武器和大陸硬拚了，而是幻想用「豪豬」戰法，「誘敵島內」、「遍布地雷」、「到處炸彈」、「全民皆兵」，打城鎮戰、打巷戰，用「輕武器」打敗「共軍」。

美台把這種打法稱之為不對稱作戰，美國副助理防長蔡斯對此有具體描繪：一是美國支持台灣軍方取得低成本、機動、分散、具韌性及毀滅性的不對稱作戰能力。二是台灣必須輔以相應的現代防禦概念，使台軍能在高度對抗的戰爭環境中，有效地進行聯合及去中心化作戰。三是在強度低於武裝衝突下，台灣能以不對稱方式應對大陸利用灰色地帶軍事戰術的能力很重要。四是五角大樓要強化台灣社會韌性，敦促台灣立法院支持軍事現代化。

蔡斯的這一大堆煞有介事的說法，怎麼看怎麼像山姆大叔又在忽悠台灣。美國用重武器甚至出兵參戰都阻擋不住解放軍，用輕武器、低成本、碎片分散的不對稱作戰就能「以武抗統」？美台軍力打不過解放軍、守不住台灣，讓立法院支持所謂「軍事現代化」，輔以「現代防禦概念」，就能「強化社會韌性」？這是在開甚麼玩笑、發甚麼夢？