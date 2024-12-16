不走不走終須走，不管南韓總統尹錫悅如何戀棧權位，最終還是逃不過被國會彈劾下台的命運。這個結局其實早就寫好，從他無厘頭宣布戒嚴令那一刻起，就注定了如此下場，他這幾天的掙扎不過是增添一些笑料罷了。當然，理論上尹錫悅還有最後一線希望，那就是寄望憲法法院的裁決，現任6位法官中只要一人反對國會彈劾結果，他就可恢復總統職位，但這有甚麼意義？與其繼續被人唾罵，不如早點消失。

尹錫悅死鴨子嘴硬：「我雖然暫時停下來，但面向未來的旅程絕對不會停止。」未來的旅程是甚麼？大概就是面對檢控，極可能在獄中終老。至今為止，南韓共有3位總統被國會成功彈劾，另外兩位是盧武鉉和朴槿惠，盧武鉉後來跳崖自殺，朴槿惠則被判監，尹錫悅的命運恐怕也好不到哪裏去。「青瓦台魔咒」果然恐怖，南韓總統堪稱世界上最高危的職業。

最可笑的是，國會通過彈劾案前夕，尹錫悅還在死撐，揚言無論是彈劾還是調查，都會奉陪到底。他甚至像瘋狗似的無端攻擊中國，聲稱中國公民威脅南韓安全，並指摘中國生產的太陽能設備會破壞南韓的森林。這簡直是「臨表涕泣，不知所云」，都已經死到臨頭了，還不忘攻擊中國，企圖以此轉移視線，將內部矛盾外化，為自己爭取最後一線生機，他真是想瞎了心。中國太陽能設備破壞南韓森林，這種鬼話也說得出，證明此人頭腦確實有問題。

尹錫悅這種政客沒有甚麼治國能力，最大特點就是奴顏婢膝，為了取悅美國和日本，不惜充當反華急先鋒，以此作為自己的政治資本。殊不知跪美舔日並不能為其帶來好運，反華更是只能加速南韓衰落。過去10年，南韓在半導體、造船、鋼鐵等8個關鍵產業，有7個已被中國超越，南韓經濟進入低增長時代。尹錫悅上台後一味跟隨美國遏華，更是進一步將南韓推向絕路，去年對華貿易出現31年來的首次逆差，不正是尹錫悅的「好帶挈」嗎？

按道理說，尹錫悅對華盛頓忠心耿耿，如今落難，老美應該施予援手才對。可惜現實是殘酷的，老美一直袖手旁觀，任其自生自滅。這個故事再次證明：充當美國棋子，最後必定被棄。正所謂，兔死狐悲，日本政客也好，烏克蘭戲子總統也好，或者台灣賴清德也罷，此時應該都有切身感受。