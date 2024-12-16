美國媒體盛傳，特朗普在和習近平通話時，主動邀約蒞臨明年1月20日的美國總統就職大典，儘管北京方面目前並未證實這項消息，但特朗普宣稱他一直在「考慮邀請某些人參加就職典禮」，他表示：「我們看看會發生甚麼，但我們喜歡冒點小風險。」似乎從側面證實了這個說法。

美國從未邀請外國領袖在總統就職時觀禮，慣例上都只邀請各國駐美使節，但這次特朗普似乎想來點不一樣的，被點名可能參與的各國領袖，還包括意大利總理、薩爾瓦多總統和阿根廷總統。

各方對此自然議論紛紛，許多學者建議習近平應該審慎評估，因為特朗普向來不按牌理出牌，若是忽然間當着習近平的面發動突襲，將讓習近平陷入尷尬難堪的境地。例如特朗普不久前才當面羞辱加拿大總理杜魯多，揶揄他不妨成為美國第51州州長，讓杜魯多被國內猛烈抨擊。若特朗普也當眾對習近平出言不遜，會讓習近平進退兩難。更有人認為，這很可能是特朗普設下的一個陷阱，為的就是在習近平到來時宣布一連串打擊中國的政策，不僅宣揚了美國的國威，也重挫中國的氣燄。

這些說法都有其道理，也並非完全不可能發生，但身為當世大國的領導人，個人認為習近平其實不應該拒絕這項邀約，因為這正是向世人展現，中國已是和美國平起平坐當世大國的好機會，也可藉此凸顯中方無意與美方對抗、期盼攜手並進的善意。

而若特朗普真的刻意羞辱習近平，在我看來，丟臉的恐怕不是中國，而是美國！因為這種無禮舉動只會讓中國更站上道德的制高點，反倒讓特氏成為跳樑小丑。所以我認為習近平應該去，而且要高調的去，讓世界看看當今中國的泱泱風範。