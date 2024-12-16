南韓總統尹錫悅難逃一劫！南韓國會上周六第二度投票表決彈劾總統尹錫悅提案，縱使執政黨國民力量反對議案，惟該黨12名議員決定倒戈，最終以204票贊成獲得通過，尹錫悅被即時停職，由總理韓德洙代理總統職務。尹錫悅是繼2004年前總統盧武鉉、2016年前總統朴槿惠後，當地憲政史上第3個總統彈劾案獲得國會通過。

根據南韓憲法，彈劾案通過後，將交由憲法法院9名法官在180天內完成彈劾審判程序。由於憲法法院目前只有6名法官，3席空缺，無法滿足審案須有7名以上法官出席條件。按照規定，6名法官也可以審理，不過只要有一人反對，彈劾案就會被駁回，尹錫悅將立即恢復總統職務。相反，若憲法法院認可彈劾案成立，尹錫悅將立即被罷免，預料明年4月至6月舉行總統選舉。

老朽認為尹錫悅民望如此低殘，民間反對佢做總統嘅聲音高唱入雲，佢翻盤嘅機會近乎零！儘管尹錫悅仍然嘴硬說：「我雖然暫時停下來，但面向未來的旅程絕對不會停止。」但他庸碌無能，內政外交乏善可陳，青年失業、房價上漲等民生問題，佢完全無計可施，其打貪形象更是節節敗退，尤其第一夫人金建希醜聞不斷，除了收受名貴手袋，又涉及操控汽車經銷商股價等，佢對愛妻嘅醜聞卻諸多迴避甚至包庇，使其民望跌至僅餘13%。

尹錫悅在檢察部門任職期間，以負責偵辦前總統朴槿惠和李明博的腐敗案為人熟知。朴槿惠2016年爆出親信崔順實干政醜聞後，國會通過彈劾，憲法法院翌年裁定彈劾成立，佢2021年終審被判囚20年；李明博卸任後因涉貪受查，2020年終審被判處17年監禁。歷史總是驚人的相似，加上被彈劾的總統都難以善終，尹錫悅逃得過魔咒嗎？