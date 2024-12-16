油塘混凝土廠因塵埃排放問題被政府拒絕續牌，並駁回上訴，當局提出多宗刑事檢控及申請臨時禁制令，但混凝土廠仍繼續運作，不僅滋擾周邊市民的日常生活，影響政府的執法權威，所造成的環境污染亦嚴重阻礙油塘地區的整體規劃發展。

為何混凝土廠可以繼續「無牌經營」？其中一個主要原因是根據現時《空氣污染管制條例》附表列明，總筒倉容量超過50公噸的水泥工程才需領取相關牌照。根據廠方對外聲明，稱已改變運作模式，總筒倉容量不超過50公噸，按法例毋須領牌，但環保署實地視察後，認為其容量仍超過豁免要求，須領有牌照。雙方陷入膠着狀態，而因應司法程序，未有裁定前，該廠繼續運作。

政府近日向立法會提交《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》，建議收窄豁免範圍，引入法定封閉通知機制，只要違反若干條款，便可立即停止其運作；同時修改《條例》下「水泥工程」的涵蓋範圍和「處所」的定義，包括海上進行的水泥工程，令有關規管更加清晰。而立法會已成立相關法案委員會，希望盡快審議並通過《條例》，賦權執法部門盡早停止無牌指明工序繼續違法作業，早日解決這個困擾街坊多年的問題。

事實上，此次修例是較全面且嚴格的，例如把「總筒倉容量」改為「總儲存容量」，用車船儲存的方式都會計算在內，以避免一些不良營辦商使用流動的「附加筒倉」逃避管制；而引入的封閉令，可透過斷水、斷電、斷燃料來停止有關工程。雖然當局表明經修訂的管制生效後將提供6個月過渡期，讓受影響營辦商有更多時間遞交牌照申請，但有業界認為新機制過於嚴苛，會阻礙本港水泥廠行業的供應及發展。我認為隨着北部都會區建設，未來眾多大型基建項目陸續上馬，可預見水泥需求將急增，長遠來說如何平衡環境保育與經濟發展之間的需求至關重要，但也要避免因修例影響水泥供應，從而推高建築成本。

港府在1998年將油塘工業區用地規劃由「工業」改為「綜合發展區、住宅及商業地帶」，之後油塘多個住宅項目落成及入伙，時至今日仍出現工業設施與民居混存的情況。未來當局在規劃發展上，應預留合適的工業用地予水泥廠。據悉，將軍澳第132區規劃其中一項公共設施就包括興建混凝土廠，相關劃地安置可確保過渡階段有其他對接，正如取締劣質「劏房」之餘，也要有過渡性房屋。條例通過後當局加強執法，亦要避免政出多門。

儘管傳統水泥在建築業中佔有重要地位，但現時綠色混凝土亦是全球建築業界探索應用的方向以助力減碳，例如巴黎奧運已有採用環保水泥，日本學者亦用廚餘製作環保水泥，硬度甚至是普通水泥的近4倍。當局未來亦可參考外國做法，協助本港水泥廠技術創新，生產環保水泥，減低污染度。