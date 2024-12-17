產評：華穩股樓意義大　信心戰可迎刃解

內地公布上月零售銷售數據按年升幅回落，反映在股、樓兩大資產市場表現不振下，即使官方推出大規模刺激經濟措施，仍未能持續提振市場信心，更難以推動投資氣氛。如今當局強調要穩股穩樓，是走對了方向，畢竟若中國資產繼續低迷，誰願意消費與投資？穩股樓能止住圍繞中國資產價值的悲觀情緒，那提振經濟的刺激措施，始有望起到四両撥千斤之效。期望當局能盡快強化財政與貨幣政策組合拳，體現政策轉向的效益，讓整體景氣盡快重納正軌。

綜觀內地經濟3大引擎，首11個月撇除房地產開發投資的固定資產投資及11月規模以上工業增加值均錄得按年增長，同月社會消費品零售總額按年亦錄增長，但按月下跌，某程度反映9月下旬宣布經濟措施後的亢奮式升市效應未能維持。畢竟房地產市場尚未脫險，負面財富效應嚴重制約消費信心，加上股市「彈散」，中國資產一日未能擺脫低迷局面，要提振市場信心談何容易。

當局似乎已掌握救市重點，就是「穩股穩樓」，必須在穩定中國資產價格上取得實際成效，才能穩住大局。面對美國瘋狂加徵關稅的挑戰，並推動全球製造業「去中國化」，中國經濟須設法改變依賴出口的格局，有力提振內部需求，穩股樓能為中國資產估值重建良性循環，內循環再度打通脈絡，進口佔比提升，非但有助中國經濟改變增長模式，以更好地應對與美國的新關係，作為非美經濟體系的領軍者，全球都樂見中國經濟翻盤，擴大進口，為世界帶來更多新商機。如是者，美國大打的關稅牌，亦會不攻自破。

其實美國針對中國開打貿易戰，理由之一是要正視貿易赤字問題。可時至今日，事實證明加徵關稅解決不了美國的貿易赤字問題，皆因龐大的美國政府赤字才是真正導因。可以預期，即使特朗普2.0再狂加中國商品關稅，對於改善美國的貿易赤字問題亦於事無補。要化解美國的七傷拳，在國際貿易上減少與美聯繫，擴大非美貿易版圖，是中國的主戰略；配合刺激內部需求，提升進口佔比，加快擴大經濟規模，始能增加國際話語權。

目前中國家庭存款高企，就是不敢消費與投資。如何改變市場的悲觀預期，提振入市信心，就得以進取的產業、財政及貨幣政策來配合，務求達到實現穩資產價格的目標。在財政政策方面，中國是極少數在政府資產負債表中資產大於負債的主要經濟體，財政政策有足夠擴張空間；而中國實際利率（即名義利率減去通脹率）也不差，皆因中國通脹低企，且商業銀行存放在中國人民銀行的存款準備金率也是主要經濟體的前列，有足夠空間透過降準釋放市場流動性。

是故，得期待明年當局更大膽更進取地推出財策及幣策，精準投放刺激經濟，讓資金去到企業和居民手中。本周內地將審議的《民營經濟促進法》，如無意外將在明年出台，望有助釋放民企活力，配合利好股市和樓市的政策，為中國經濟揭新頁。