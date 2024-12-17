娛圈單打：一雞死復一雞鳴　莊閒是誰要分明

伍仲衡自從將新人洪心怡收歸旗下，引發跟TVB爭人事件後，就被飛出《中年好聲音3》嘅評審工作。雖然剛過去嘅周日一集，仍然見到伍Sir出鏡，但存在感急劇下降，只被Cut剩兩三句說話。而最新錄影已不見其蹤影，取而代之係黃凱芹、陳奐仁兩位唱家班。

所以話啫，一雞死一雞鳴，呢個世界冇話冇咗邊個唔得。雖然不少網民留言，都係鍾意睇伍Sir做評審多啲，但鬼叫佢同TVB爭人咩，大家都知方丈份人幾小器㗎啦。何況站在大公司立場，目標新人拒絕簽約，轉個頭就跟第二個人簽約，而呢個人某程度上仍然食緊大公司碗飯，你話方丈唔㷫就假。

伍Sir曾經透露，簽人之前曾向TVB高層交代過，亦問過可否由他與TVB共同管理心怡，但一直得不到回應。喂，梗係唔回應啦，大公司本來志在必得，點知突然告吹，然後仲要將捧人用嘅錢，分多一層落你袋，你話現唔現實呀？簽唔成一個新人事小，食碗面反碗底事大。

再講吖，伍Sir知名度大開，無可否認靠《中年好聲音》系列帶挈，本來節目做得好，電視台有收視有廣告，參賽者、主持人以至評審也可增加收入，一家便宜幾家着。但誰是莊誰是閒，必須搞清楚，否則即係玩死自己咋。至於黃凱芹同陳奐仁，佢哋擔任評審一樣夠晒分量；而麻甩仔最想見到嘅，梗係樣靚身材正嘅海兒盡快歸隊啦。

話時話，《中聲》玩到第3季，參賽者水平每況愈下，跟《中1》、《中2》甚有距離，新鮮感亦蕩然無存。究竟呢條水仲可以玩幾耐，只能拭目以待。