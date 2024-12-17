正論：夾公仔投訴急增　是時候適度規管

本港經濟百業蕭條，零售、飲食大吹冷風！唯獨夾公仔店舖竟野蠻生長，不但旺角街舖處處開，近排連大型商場都相繼引入夾公仔機舖，隨着夾公仔文化由日本吹來香港，加上舖租回落，夾公仔機舖短期內相信仍會不斷擴張，看來，夾公仔機舖遲早「梗有一間喺左近」，香港「無處不夾公仔」大有可能！

夾公仔機市場窺準消費者愛碰運氣的心理，獎品多姿多采加上經營成本、門檻低，遂成為日趨大眾化的消閒節目！然而，正因為玩的人多，消費者委員會亦屢次接獲涉及夾公仔機不同範疇的投訴，今年首11個月收到42宗投訴，較去年的14宗飆升兩倍。投訴千奇百怪，除常見的鬆爪及「保夾」機制外，有商戶夾公仔機的獎品分為「積分換獎」和「直中獎」兩種模式，只要夾得「直中獎」紙條，可直接獲得獎品，惟有投訴人指對機台內展示的獎品窩夫機深感興趣，遂花費近500元並用約45分鐘，終於成功夾出一張「直中獎」編號33的紙條，滿心歡喜去兌換獎品時，職員卻從隱蔽角落拿出一盒標示為「直中獎33」的禮盒，盒內只得數個匙扣、吊飾等小飾物，明顯是「貨不對辦」！

五花八門的投訴，多涉及「被搵笨」。另一個投訴個案，投訴人在硬幣兌換機將100元紙幣兌換成5元硬幣，但投入紙幣後僅獲得一枚5元硬幣，聯絡商戶後對方拒絕退還現金，並提出以店內夾公仔機的遊戲局數作補償，有強迫消費之嫌。消委會宣傳及社區關係小組副主席透露，投訴金額最大一宗發生於2023年，事主花3,000元夾公仔換一個價值1,500元無線耳機，最後發現耳機無單據及保養，場主引述台主指，耳機是朋友的贈品，亦拒絕退回差價。以上的種種投訴，消委會縱有介入，卻未能有效幫到受害消費者，既無法進行調停，只表示夾公仔機投訴十分難跟進，只得一半個案成功處理，並非不想做，只是找不到台主，甚至台主已逃之夭夭。

消費者話就話仍受《商品說明條例》保障，但舉證門檻不低，且消費者多數亦認為金額不大，未必會舉報或作證。消委會關注市面夾公仔機可能涉及賭博成分的問題，呼籲市民留意機器獎品的價值，會否大幅高於每次玩夾公仔遊戲的費用，除了店主有機會違法，消費者同樣可能觸犯法例，首次定罪可處罰一萬元及監禁3個月；家長明知有關行為屬於賭博，又提供金錢予子女參與亦屬犯罪，最高可判監7年及罰款50萬元。這方面倒值得家長們注意。投訴既然急增，有關當局理應多作宣傳，提醒市民尤其學生及家長，免「一夾促成千古恨」！為夾個公仔而誤墮法網，值得嗎？

內地於2022年已提出規管，要求生產商擺放夾公仔機要經一定審核，不得有宣揚賭博成分，夾取的產品要安全及內容健康，亦不能提供假冒貨品；新加坡於今年3月起亦加強對夾公仔機的規管，獎品價值不可超過100元坡幣（約576港元）。眼見香港的夾公仔機舖已開到「成行成市」，隨着投訴驟增，正如消委會總幹事認為，本港是時候檢視法例，對夾公仔機作適度規管，否則亂象叢生，消委會實際上也幫不上甚麼忙，徒添社會不安。