世界視線：美軍工勢力龐大　借拜登全球肆虐

拜登及其代表的美國軍工體系利益，在明年1月20日前，趁拜登還掌有美國總統權力，正全面在各地推行戰爭動亂，一是製造既定事實，使特朗普上台後難以逆轉。二是盡量替盟友在戰爭動亂中，借助美國軍力攫取權力，在國際外交上使拜登代表的好戰政策得以繼續，進而挾制特朗普上台後的重商主義。

於是，美國加快提供軍援經援給烏克蘭，惡化戰事，打擊國內外求和的傾向。最佳的結果是迫使俄羅斯提升反擊，使烏戰演變為更大的衝突，跨越烏克蘭國境。在美國扶助的歐盟內部好戰勢力配合下，盡量把戰局朝大戰方向走，例如德、法、波蘭等，醞釀以北約名義出兵烏國。即使特朗普上台後削減援烏，歐盟大國如德、法、意大利、西班牙、波蘭等會頂替，填補美國減援造成的援烏缺口。北約公開出兵，目的不過是挑釁俄國去打更大一場烏戰，戰爭的目標已從烏克蘭因素轉變為歐洲與俄羅斯之爭。烏克蘭是拜登與美國軍工體系的主戰場，他們不會放棄，不會讓特朗普取代。

烏克蘭是正規戰的戰場，但在此以外，拜登政府也不斷地在各地組織新的各種類型戰爭，包括顏色革命。敍利亞突變，沒有美國與以色列的協助，阿薩德政府軍隊的譁變拒戰不可能出現，不是沙姆解放組織（HTS）叛軍的強勢和民眾的反政府聲勢導致政權倒台。決戰的關鍵在於美國提供的資源情報，和背後政治收買阿薩德政權的軍政領導。

南韓的總統政變雖然失敗，可審查下卻顯然是總統主導的軍事政變。南韓軍隊與當地美國駐軍，有指揮、情報和行動的聯動協議，尹錫悅若沒有美國和美軍的支援，怎可單以總統命令便可策動軍隊政變，企圖逮捕所有政黨和國會高層。不成功是因為軍方抗拒。

格魯吉亞、巴基斯坦、緬甸等，一系列歐亞顏色革命的企圖，都少不了美國的策動。美國顛覆對手的手段全無顧忌，明目張膽，恃的是它的財力軍力，對國際和當地媒體和意識形態的控制優勢。所謂民主革命、人民起義便此起彼落，與直接的戰爭互相呼應。

憑仗全球霸權的資源，拜登代表的美國與西方軍工體系，便不斷掀起風浪。中國和俄羅斯可以在本國之內抵制，可是援外無力，軍工體系支撐的霸權便可天下橫行。特朗普會採取軟戰略來替代嗎？可本質還是相同。

研究院院長 陳文鴻