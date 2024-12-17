尹錫悅在南韓試圖推行戒嚴令，由總統的權力來實行軍事統治。這能否視作拜登及美國軍工體系，在拜登離任前一系列全球性軍事政治行動的一部分？目的是推展和鞏固他們的軍事冒險主義，來重振美國的全球霸權主義，對抗特朗普上台後可能推行的重商主義。

尹錫悅在任短短兩年多便已改變文在寅時代的外交政策，親美仇朝，與日本和好，建立美日韓軍事聯盟，深受拜登讚賞。不過，他當選時僅以些微票數取勝，支持力不足，隨後的國會大選，反對黨大勝奪取國會立法權。尹其後民望低迷，夫婦涉貪案，與日本和解的政策大受反對。

失去國會的立法權，施政困難，且訴訟不已，大有重陷文在寅官司纏身的情況，依尹錫悅的強悍性格，是不能忍受的。用戒嚴令實行某程度的政變，奪取政府大權，壓制國會的反對，在他來說，似是理所當然。但尹錫悅在2022年以政治素人身份參政，雖得政黨支持，但與現時執政黨關係並不密切。推行戒嚴令，尹想借此大權獨攬，因此戒嚴令要逮捕者包括執政與在野黨和國會領導，顯然是同時想禁制執政黨分他權力之機會。

不過，尹錫悅沒有強大的政治力量支持，不可能奢望用總統與國防部長之權，調動軍警便可政變。由於南韓與美國有軍事聯動協議，美國在韓勢力強大，是「造王者」。尹推行戒嚴，必然要得美國默許或有所屬意，美國亦趁機借尹的政變來進一步控制南韓軍政，壓迫北韓，鞏固美日韓在東北亞的軍事聯盟，防止在野黨有機會在今後的選舉中重奪政權，破壞美國的戰略。戒嚴令或未必是美國授意、尹錫悅執行，可至少是雙方的利益相符，時機亦合，尹才可單用國防部長，便以為可調派軍警，成功戒嚴，建立軍事專政。只是軍隊不聽命，不鎮壓國會，功敗垂成。其後的調查顯示多個軍隊司令部司令涉案，證實尹的政變要求和步驟。若軍警聽命，政變會成功。

尹錫悅被國會彈劾，有待審理，但防長金龍顯辭職後，在獄中企圖自殺，也在另一面證明政變的企圖，其中可能更有內情。金龍顯寧捨身來掩飾，臨時的代總統上台，拜登急忙通電話，確定美日韓的聯盟，反映其焦躁，也可反映出美國介入之深。東北亞的美日韓軍事聯盟，若毀於尹錫悅的失敗，是中俄朝之幸。但會否在拜登下台前還有反覆呢？