南韓政局繼續亂作一團。憲法法院舉行總統彈劾案會議，定於本月27日舉行首次聆訊，聯合調查本部再傳喚總統尹錫悅，要求他周三到案接受調查，惟繼續遭到拒絕。事實上，南韓民主選舉存在許多問題，包括總統任期規定為5年，不能連任，在任總統大都有着「權力不用，過期作廢」的心理，最終不是在任內出事，就是在卸任後入獄。

該國所謂的民主選舉，還存在很致命的一點，就是政黨太多，幾乎一任總統、一個政黨，結果總統一落台，政黨發展也就無以為繼，有權用盡的情況由是演愈演烈。例如尹錫悅隸屬國民力量，但他絕非根正苗紅由黨內栽培，而是半途出家，臨參選才入黨，因利而聚，利盡而散便是常事。

又如文在寅是共同民主黨，朴槿惠是新世界黨，李明博在位頭4年屬大國家黨，最尾一年變成新世界黨，簡直就是五花八門。這些小黨因一人而興，也容易因一人而廢，更重要是欠缺黨綱和意識形態理念，往往為私利而凌駕黨和國家利益。

再看世界上發展最成熟的民主國家，政黨來來去去那幾個，像美國便一直由共和及民主兩黨輪替；日本自民黨幾乎長期執政；英國也是保守黨和工黨之爭。不可能如南韓那樣政黨百出，個個政黨皆十分短命。

當然，兩黨輪替的國家也容易造成兩黨相爭，結果是人民受害。就看這些年美國經濟發展近乎原地踏步，民主黨和共和黨各不相讓，拜登臨落台都不斷為特朗普埋地雷，唯恐天下不亂。英國工黨代替保守黨上台後，經濟每況愈下，工黨政府甚至承認國家已經破產。日本換了石破茂上台，朝政一樣換湯不換藥，政府民望繼續在低位徘徊。民主選舉是否解決問題的萬靈丹，來到今天愈來愈見到清晰答案。