早前南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，但戒嚴令遭到國民和反對黨的強力反抗，終告失敗。日前國會更通過總統彈劾議案，如今尹錫悅的支持度只剩8至13%，但他依舊不為所動，揚言要抗爭到底，始終不肯將青瓦台的寶座交出來。

尹錫悅曾將責任推到國防部前部長金龍顯身上，說是對方慫恿自己實施戒嚴。金龍顯被扣押期間，曾試圖自殺，幸好被救回，但事已至此，尹錫悅依然戀棧權位，還想作垂死掙扎，此舉既損害執政黨，更損害整個國家，今日的尹錫悅，顯然已變成人民公敵。此君霸着茅坑不肯走，造成的影響很大，因為彈劾總統的議案要落實，還須經憲法法院通過，法院的審議期限180天，現任6位法官，只要有一位反對彈劾案，尹錫悅馬上可以官復原職，如此一來，國家更加會亂作一團。

此刻的南韓幸保不失，還得仰仗北韓領袖金正恩慈悲，他暫時沒打算乘人之危，否則趁南韓亂嚷嚷之際，金將軍一聲令下，吹響統一朝鮮半島的號角，到時南韓人民過的資本主義好日子，就要到頭了。

現代的民主社會亂象紛呈，所選出來的領袖，很多都是貪賄不飭、恬不知恥之徒，南韓人今次選擇的總統，明顯是選錯了，而且錯得離譜，但誰又敢保證，下一次選出來的繼任人，不會跟尹錫悅一樣差，甚至比他更差？過去的南韓總統，若不是在任內被罷免，不少就是卸任後要下獄，試問這樣子的民主，又有何可貴？

2019年的香港動亂，很多參與者都以為只要香港能實現普選，一切社會問題都可以迎刃而解，但觀乎現實，南韓正是實施全民普選，可是愈選社會愈亂，以此看來，未知昔日香港的反對派又作何感想？