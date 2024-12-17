昨日談到，美國早於特朗普再度當選總統前，已逐步從中東多國退場，加上俄羅斯忙於應付俄烏戰事和美西方的制裁，令一直希望成為中東霸主的土耳其總統埃爾多安有機可乘，通過盟友阿塞拜疆及一直獲土方支持的敍利亞叛軍等，逐步取代美俄在區內的軍事和政治影響力。多次表明對中東事務無興趣，並要求其他北約成員承擔區內安全及軍費責任的特朗普，也樂見土耳其的陽謀。

在歐洲發生的則是另一個故事。美國、歐洲（歐盟加英國），以至俄羅斯和烏克蘭，心裏都很想俄烏戰事盡早結束，但對於結束的方式，想法卻大有不同。「戲子總統」澤連斯基早前已表示願意割地求和，但交換條件是要讓烏國納入北約，這是美、歐、俄都不願接受的。俄方表明除了要佔有烏東地區和克里米亞等領土，還要求烏方實現非軍事化和在可見將來都不會加入北約。

據美媒報道，特朗普早前與法國總統馬克龍及澤連斯基會面時，直言不支持烏國加入北約，這符合俄方要求。但特氏不認同將烏國非軍事化，稱希望在俄烏停火後，會見到一個強大和裝備精良的烏克蘭，惟美軍不會參與其中，認為應由歐洲軍隊駐紮烏國監督停火。簡言之，就是美國會退場，改由歐洲為烏克蘭的安全及戰事造成的破壞埋單。

與中東不同，歐洲缺乏一個像土耳其埃爾多安般，願意出錢出力充當區內盟主的野心大國和獨裁者。馬克龍曾幻想過扮演這個角色，但他現在連國內民眾的支持都得不到。其所謂的盟友德國、英國、意大利及西班牙，若非貌合神離，便是自身也面對財困及有倒台危機。特朗普講得出做得到，美國肯定會走了，誰人願意留低和付出呢？