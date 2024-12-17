南韓總統尹錫悅被彈劾停職後，代理總統職務的總理韓德洙周日與美國總統拜登通電話16分鐘，指今後的所有南韓國家行政將嚴格按照憲法和法律進行，並重申了韓美同盟的穩固性。外長趙兌烈則表明，準備好與下月接任美國總統的特朗普團隊接觸，並已與美國國務卿布林肯通電話，但有些事要當面討論，將與美方協商短期內是否訪美。

控制國會的在野共同民主黨黨魁李在明稱，雖然韓德洙牽涉本月初的短暫戒嚴，但由於過多彈劾恐加劇政治亂局，所以暫時不推動彈劾佢。李在明表示希望韓德洙不分朝野，建議成立跨黨派國政協商機制，中立管理國政，據悉獲對方爽快應允。韓德洙「戴罪在身」，能不答應嗎？然而，尹錫悅親信、執政國民力量黨黨鞭權性東拒絕答應，批評李在明只關心如何推翻政權，在尹錫悅遭彈劾後立即想成為執政黨是不妥，強調將通過既有黨政協商制度，以負責任方式執政，希望在野黨積極合作。種種迹象顯示，南韓短期內動亂必矣！國民力量黨在彈劾案通過後面臨分裂，5名最高委員辭職，黨魁韓東勳一度指自己會繼續履職，但基於形勢，昨日佢已宣布辭去黨魁職務，將由黨鞭權性東暫代黨魁。

另一方面，檢方緊急戒嚴特別偵查本部周日公布，上周三曾經就時任總統尹錫悅本月3日頒布戒嚴令一事，傳喚對方接受調查，然而至今仍未見人。尹錫悅被指控是「內亂頭目」，濫用職權妨礙權利行使，不過，佢沒有一點自知之明，仍然拒絕合作，一味逃避以及負隅頑抗，相信下場只會更悲慘。美國總統換屆在即，特朗普連日本首相石破茂都唔見，南韓亂象紛呈，外長想和特朗普見面「表忠」，恐怕只會係熱臉貼冷屁股！