中央經濟工作會議日前在北京舉行，國家主席出席會議並發表重要講話。上述會議是對日前召開的中央政治局會議所定的部署進行細化落實，對明年經濟工作提出具體目標和要求。其中擴大高水準對外開放是明年的重點任務之一，這顯示中央在全球不確定性中保持穩定的信心和決心。香港應充分發揮「背靠祖國、聯通國際」的獨特優勢，貢獻國家高水準對外開放，抓緊機遇實現高質量發展。

會議中提出，來年將實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，包括提高財政赤字率、加大地方政府專項債發行規模、適時降準降息、保持流動性充裕等。中央開大水喉，尤其是集中精力與財力刺激民間消費，全方位擴大內部需求，其意圖之一顯然是要應付特朗普快將展開的貿易戰。特朗普在競選期間曾稱，他考慮對美國所有進口商品收取10%或20%的關稅，並對中國商品增收60%的關稅。

面對美國的遏制和打壓，中國要繼續依靠科技創新推動產業升級，實現經濟高質量發展，這是抵禦外部壓力和改善人民生活的關鍵。

中央大力灌溉市場，對於香港的正面影響也不容忽視。香港與內地關係密切，內地的經濟刺激措施不僅有助於提升消費者信心，還能進一步推動香港的金融市場發展，吸引更多投資機會，更會直接或間接促進香港的消費市場，尤其是零售業和服務業。

中國已依託「一帶一路」框架，在東南亞、中東和非洲等地的多個沿線國家，開展眾多技術共用和投資合作專案，合作成效已得到全球認可。會議提出以創新引領新質生產力發展的重點工作，與香港息息相關，正正高度契合香港的產業轉型目標。特別是在人工智能和其他先進技術領域，香港具備強大的科研基礎和豐富的創新資源。這些創新舉措不僅有助推動香港的產業轉型，還能吸引更多國際投資和高端人才，香港必須抓緊機遇，進一步鞏固香港作為全球創科中心的地位。

會議亦強調建立現代化產業體系和健全多層次金融體系，這對香港的經濟發展至關重要。香港可以利用自身的國際金融中心地位和優越的營商環境，吸引更多創新企業，推動產業升級。而健全多層次金融體系，則有助支援創新企業的發展，提供更穩定的資金來源，推動科技創新。就此，香港須進一步提升本地的貿易和投資環境，吸引更多資金流入。

隨着內地經濟持續增長，香港可進一步利用自身獨特的地理和經濟優勢，推動本地經濟的多元化和高質量發展。香港作為「內聯外通」的重要樞紐，可以在穩外資、穩外貿方面發揮重要作用。國家通過推動更高水準的對外開放，香港亦能吸引更多的國際投資，提升貿易活力。特區政府和企業應貫徹學習中央經濟工作會議精神，抓住機遇，加速推動高質量發展。