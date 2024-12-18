正論：賣豬仔禁而不止　搵食難鋌而走險

香港淪為詐騙之都早就不是新聞，隨着經濟轉差，一度稍為收斂的「KK園區求職騙案」又告死灰復燃。有前區議員接獲多宗求助個案，指不法集團以到日本、台灣工作為名，將求職港人騙到泰國「中轉站」，再擄至緬甸KK園區從事犯罪活動，叫天不應，叫地不靈，促港府加大力度營救。

油尖旺區議會前副主席余德寶，至今接獲最少6宗港人家屬求助個案。他指出，受害者求職心切，不法集團覷準機會，以聘請到台灣或日本工作為幌子，令受害人不虞有詐，甫出發即藉詞要受害人到泰國「取東西」，將受害人騙到當地後再擄往緬甸KK園區。由於傳媒曾大肆報道KK園區求職陷阱，受害人本來已有所警惕，以為前往台灣或日本工作安全，詎料殊途同歸，懷疑是騙案新手法。

事實上，今年10月本港法庭有首宗涉及KK園區騙案的罪成案例，兩名被告承認串謀詐騙罪。庭上案情揭露，有受害人被帶到KK園區，要求從事詐騙工作，也有人被帶到緬甸不知名地方，遭人取走手機護照兼用手銬鎖在床上，拒絕工作即被毆打或困在籠裏，最終支付贖金始獲放行。今次前區議員接獲的個案，受害者被困KK園區已有數月之久，部分更與家屬失聯。即使家屬早就報案，惟執法部門消極應對，救人毫無寸進，受害人安危成疑。

誠然，受害人本身也有責任，跟「三九唔識七」的陌生人前赴「人生路不熟」之地打工，早就應該仔細考慮人身安全問題，工作性質是甚麼，由甚麼機構聘請，為何僱主在當地不請人，偏偏要聘請港人離港工作，這些事情若不充分了解，蝕底往往只是自己。何況KK園區等求職騙案不僅傳媒時有報道，也有不少影視作品以此為題材，正常香港人理應有所警惕。

但亦不能否認，經濟轉差，人浮於事，不少香港人為了搵兩餐，都有「博一鋪」、「不信邪」的心態，結果成為不法集團的獵物，唱起「現代賣豬仔」的悲歌。面對港人求助，港府不能置之不理，執法部門應加緊設法營救，必要時應向內地部門請求協助。與此同時，港府亦要加強宣傳和教育，以免有更多港人墮入陷阱。

本報不下多次指出，一個地方的經濟不景，罪案必然野蠻瘋長。目前本港經濟疲不能興，各類騙案應運而生，求職騙案、網上情緣騙案、金融騙案、電話騙案等等，沒有最多，只有更多。今年首7個月，執法部門錄得54,194宗罪案，較去年同期急升7.9%，當中詐騙案佔整體罪案數字45%，令人咋舌。很明顯，詐騙集團犯罪手法不斷推陳出新，執法部門似乎未能與時並進，甚至顯得束手無策。再不急起直追，積極打擊，香港要洗脫詐騙之都的臭名，可謂難上加難。

說到底，世上沒有免費午餐，萬騙不離其宗。詐騙集團都是覷準受害者求財若渴或空虛寂寞的心態下手，單靠執法部門打擊始終較為被動，惟有全民防騙，小心求證，詐騙集團無機可乘，KK園區一類騙案才有望絕迹。