隨着特朗普即將重返白宮，結束俄烏戰爭的聲音甚囂塵上，但歐洲多國卻反其道而行，德國、法國、英國、意大利、西班牙、波蘭6國外長發表聯合聲明，表示將致力於向烏提供牢不可破的安全保障，包括增加軍事、經濟和財政援助，並繼續支持烏國加入北約和歐盟。顯而易見，這場戲是故意演給特朗普看的，背後可能有拜登政府的身影，目的就是為了延續俄烏戰爭，令特朗普「24小時結束戰爭」的承諾落空。

俄烏戰爭是美國一手策動，歐洲只是被迫捲入，現在始作俑者打退堂鼓，按理說歐洲也應該乘機抽身才對，為何還要繼續死撐？最合理的解釋是，許多歐洲政治精英已成為美國拜登政府的代理人，拜登不想結束戰爭，他們自然要配合，特別是主導此次聯合聲明的德國外長貝爾伯克，本身就是一位極度親美的政客。除此之外，歐盟也許還有另一層考慮，特朗普對盟友一向不友善，還沒上台就威脅加徵關稅，歐洲諸國深懷戒心，不得不自尋出路。法、德等國經常強調戰略自主，希望帶領歐盟重回世界舞台中心，過去一直苦無機會，現在他們也許認為時機已到，只要戰勝俄羅斯，歐盟既可以解除安全威脅，又可以擺脫美國控制。

如意算盤無疑打得很響，可惜只是一廂情願而已。一旦失去美國支持，烏克蘭固然將迅速崩潰，歐盟也絕對無力支撐。經過近3年來的折騰，歐盟諸國皆已五勞七傷，自顧不暇，還有甚麼能力向烏克蘭提供牢不可破的安全保障？又有甚麼本事戰勝俄羅斯？

就以歐盟大佬德國來說，過去一直是歐洲經濟的火車頭，但近年競爭力每況愈下，儼然淪為「歐洲病夫」，連「紅綠燈」聯合政府也自身難保，更遑論繼續支援烏克蘭。歐盟另一大佬法國也好不到哪裏去，馬克龍政府已淪為跛腳鴨，其委任的總理巴尼耶上任僅3個月即被國會彈劾下台，即使想繼續力撐烏克蘭，恐怕也是有心無力。

形勢比人強，歐盟希望爭取戰略自主，當然沒有錯，但如果不自量力，勉強出頭，只能適得其反，不但保不住烏克蘭，反而加速本身衰落。拜登政府時日無多，歐盟何必為其陪葬？特朗普日前指出，中國與美國可以一起解決世界所有問題。其意思很明顯，即使歐洲不願配合，美國也可以和中國一起推動停戰。