目前台灣的外匯儲備約為5,700億美元，位列世界第四，不少評論者指出，寶島平白放着這座金山銀山忒是浪費，何不成立主權基金，用作投資增值？不過，今日本文的討論焦點不是台灣，而是香港。截至今年10月，香港外匯儲備約為4,200億美元，總額表面上比台灣少，但寶島人口是香港的3倍以上。若然外匯儲備按人均攤分，台灣是約24,000美元，香港是約55,000美元。

就連台灣的政客和評論者，都認為寶島的外匯儲備不必保留這麼多，而香港的人均外匯儲備遠多於台灣，按理就更加可以挪用一部分，作其他用途。本港4,200億美元的外匯儲備，只要抽出十分之一，就是四百多億美元，折合港幣數千億元，足以大大紓解庫房莫財的危機。因此，香港人不必過於擔心，獅子山下過去積存的家底仍厚，短期內絕不會有斷炊之憂。

本欄提出上述論點，是旨在告訴大眾，香港財政狀況並非如想像般危險，但絕不表示筆者贊成隨便挪用外匯基金，去填補財政赤字，因為此例一開，恐怕會造成無窮後患。特區政府反倒應該趁此機會，全面檢視財政收支狀況，過去用錢大手大腳，例如基建耗費過巨、公務員薪酬太高、各種資助機構的支出不知節制。凡此種種，都應該作全面的檢討和整頓，否則哪怕獅山腳下埋有金礦，也終究會有用完的一天。

今日的香港，就像《紅樓夢》中遭逢劫難的榮國府，固然是有危，但亦有機。當時賈家的史太君便說，其實家中早已入不敷支，只是日子一天一天過去，未碰到觸發點之前，也就只有由他去吧。如今倒好，運逢華蓋，一切問題都攤上枱面，大家正好趁機收拾門庭。而香港的門庭亦敗壞多時，如今是時候要收拾。