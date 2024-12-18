南韓國會通過對總統尹錫悅的彈劾案後，憲法法院在強大的輿論壓力下應該不敢逆民意反對，這場全球關注的政治鬧劇很大機會以尹錫悅下台而落幕。尹錫悅的「政治自殺」除了成為許多人的笑柄，他的落台亦令日烏台三地政府淪為大輸家。

日本政府在1945年前對朝鮮半島進行了數十年殖民統治，犯下的暴行多不勝數，以致日韓關係長期惡劣。惟據說尹錫悅父親在日本留過學，尹錫悅對日本抱有好感，甫上台就提出價值觀同盟，不顧南韓人反對而主動改善韓日關係。從正面角度看，尹錫悅能拋開歷史包袱，表現出具發展眼光的政治家胸懷，是值得肯定的。但他在慰安婦和強迫勞工問題上一面倒向日本讓步，也予人恥辱外交之感。尹錫悅被停職後，日韓關係又要面臨新考驗。

台灣方面，尹錫悅過去幾年積極追隨美國路線介入台海，喊出類似台海有事就是南韓有事的言論，以及公然宣稱台灣問題是國際問題，並不僅僅是兩岸雙方的問題，觸及到中國的核心國家利益。下任南韓總統大熱門的反對派領袖李在明看重中韓關係，上台後或會調整兩岸政策，這意味着台灣民進黨政府的所謂外交拓展又會再次受挫。

最後不得不提的是烏克蘭。俄烏戰爭本來不是南韓的核心外交。可是尹錫悅政府不但聲言不排除向烏克蘭提供武器支援，甚至還考慮向烏國派遣軍事人員。尹錫悅的如意算盤是試圖通過烏克蘭問題增強與美國的同盟關係，但這種短視的行為卻忽視了與周邊大國如中國的關係平衡，加上即將入主白宮的特朗普已多次提出要盡快結束俄烏衝突，南韓下一屆政府很有可能一改之前全力配合拜登政府的俄烏政策。這對烏克蘭來說可不是好消息。