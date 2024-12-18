一年將盡，香港在經濟復甦不如預期、行業困頓中步履維艱，很多港人對前景沒有信心，筆者不止一次被人問及某移英、移台KOL這樣、那樣的言論，發現這些唱衰香港的視頻影響力還真不小。當每天都有成百過千離港者拍片唱淡香港的經濟、政治及民生，香港自然就被矮化成遺址、廢墟。只是，掉轉頭來想一想這些拍片者如出一轍的腔調，其心態很像分手情侶看前任，不渣也是渣！或者只有香港差了，才能體現他們選擇的「正確」吧。

試想想，一個在異國他鄉打拚的人，每天有多少時間、心力還把眼光留在前任身上？為何不少棄港者事無大小，均負面度十足的抨擊香港？反而對自己新的安身立命之地，卻未見報以同樣的關注與精力，這個現象正常嗎？筆者便是這樣回覆提問的。

過去兩三年的移民潮，香港有20多萬人移民出走，當中至少有15萬人去了英國，數萬人去了加拿大，還有的去了澳洲、台灣及日本等。棄港者不少都熱衷做YouTuber，隔洋月旦香港，順便賺一賺香港觀眾乾瘦荷包的錢，不亦樂乎。當然，這些移居者有言論自由，可發表他們的看法，而看這些視頻、接收這類訊息的人也要自承其責，大家都要為自己的行為埋單。只是，移民他鄉的人，若將目光多看看他們的新土地，可能也會發覺真沒比香港好多少。

以英國為例，15萬港人移居當地，理應有不少人分享他們在當地的生活與規劃吧，但當地生活的困難，如人浮於事、生活費高昂等，這些內容卻遠遠不如他們對香港的批評、唱淡多。移英人士眼光只盯着香港、不看英國，原因只有一個，市場需求，知道前因後果的香港人，將來再看這些節目時，應多一分慎思明辨。

其實，英國經濟差早已不是新聞，當地由7月換相至今，經濟持續低迷，最新10月份GDP再度較前月萎縮0.1%，是2020年即疫情後再次連續兩個月萎縮。有評級機構日前發表前瞻調查結果，指英國私營部門就業率已連續3個月下降，12月的裁員速度更創下2021年1月以來最快紀錄，當中服務業的跌幅很明顯，顯示英國其中一支經濟支柱亦在動搖。評級機構警告，英國正面臨經濟增長停滯、就業萎縮、通脹再度來襲的挑戰。裁員失業是當地打工仔最關心的事，通脹則是家家戶戶面臨的挑戰。再想想政壇動盪，這樣的英國，移英港人生活怎麼會好過？用腦袋想一想已知道。

說到英國經濟，最近當地政府宣布已正式成為《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）第12個成員國，可望與其中8個成員國降低關稅，包括汶萊、智利、日本、馬來西亞、新西蘭、秘魯、新加坡和越南。在關稅戰打不停的今天，脫歐後的英國如孤舟小船，這次「入群」，每年估計可獲得約20億英鎊利益，其實只佔其國內生產總值不到0.1%，但英國政府一點不嫌雞肋，當地經濟哪裏比香港好了？