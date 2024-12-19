俄羅斯負責核武、生化武器部隊的將領在莫斯科被暗殺，烏克蘭情報組織承認責任，這也不是烏克蘭在俄境內進行暗殺的首次。但針對俄軍高層將領，顯然是暗殺行動的升級，且在莫斯科，明顯地向俄羅斯政權和軍方挑戰。此舉必然獲美國和北約的授意與批准，相信是拜登離任前又一傑作，目的是把烏克蘭戰爭升級，挑引俄羅斯作激烈反應。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫強烈譴責，並警告會定點報復，消除烏克蘭的軍政高層，以牙還牙。

2014年烏克蘭顏色革命後的政權，愈來愈由新納粹主義分子佔據，美國也着手培養訓練當地的特種部隊與情報人員，用之作為美國的僱傭軍。其後在香港、台灣、格魯吉亞等地，都有他們的蹤迹。其中烏克蘭情報部隊尤其受到重視，活動的積極性追隨以色列摩薩德的發展路線，近年甚至比英國更活躍，主因是處於戰爭階段，開始成為美國中央情報局與摩薩德以外的一大力量，跟隨美國在全球活動，這是烏克蘭最強大的攻擊力量，順應現時戰爭愈趨情報化，滲透、暗殺為主的變化。

戰場上北約與烏克蘭軍隊沒法抵禦俄羅斯的立體化攻擊，無人機與導彈亦受制於俄國的反擊力量，即使有美國的電子戰優勢，仍難在戰場上扭轉逆勢。因而，暗殺俄方軍政高層，可能便是今後的主流戰略。以色列在黎巴嫩、伊朗的斬首行動，成效頗大。美國將之複製對付俄羅斯，政治效果可能比中遠程導彈更大，且成本較低，可利用近乎無成本的美元利誘執行和配合的內諜。

莫斯科的防衞，無論是空防或反間諜都不足夠，以色列的斬首行動可以對俄羅斯政府和俄軍產生巨大打擊，以此可左右戰場上的士氣。今次的暗殺可能是更多暗殺與恐怖主義行動的開端，俄羅斯境內會草木俱驚。俄羅斯震驚，特朗普上台後的停火談判，便增添困難了。

冷戰時期，是美國的CIA與蘇聯的KGB的苦鬥，似CIA佔優勢，成功瓦解蘇聯。今天美國和以色列似主宰國際情報圈，烏克蘭是後起之秀。相對地，俄羅斯處於更大的劣勢，守本土也不容易。中國的國安系統亦似乎在許多方面落後，在中國本土以外的作用還有限。中美、俄美的情報戰，中俄單獨無法與美比較，即使現在聯合，也需要更多的時間才可對敵，形勢仍是惡劣。